candeggina-naturale:-stop-ai-prodotti-chimici,-potete-farla-con-3-ingredienti-che-avete-in-casa

Con semplici e comuni ingredienti potete creare in casa una candeggina completamente naturale: stop ai prodotti chimici!

La candeggina è uno dei detergenti più universalmente utilizzati per le pulizie domestiche. Diluita in acqua coadiuva il lavaggio dei pavimenti, igienizza le superfici ed è utile anche per smacchiare gli aloni più ostinati dai tessuti.

Di contro la candeggina reca spesso un pessimo odore, il contatto con la pelle si rivela irritante, e può nuocere alla vista e alle vie respiratorie. Occorre calcolare inoltre il suo potenziale inquinante: riversata negli scarichi, ammorba inevitabilmente l’acqua, per non parlare della dispersione di plastiche nell’ambiente. E se vi dicessimo che esiste un modo per creare una candeggina fai-da-te del tutto naturale, e addirittura profumata? Attenzione ai seguenti consigli: con 3 semplici ingredienti porterete giovamento ad ambiente, olfatto e portafoglio, con risultati portentosi!

Candeggina naturale fatta in casa: ecco la procedura

Spesso basta aprire le ante del frigo e della credenza per reperire ingredienti naturali dalle qualità insospettabili. In questo caso, serviranno solamente del succo di limone, bicarbonato di sodio e acqua ossigenata. Mixando questi tre ingredienti basici, potrete ottenere un prodotto fatto in casa completamente naturale senza correre alcun rischio. Vediamo i detergenti che potete ricreare in autonomia con questi pochi elementi:

CANDEGGINA NATURALE : aggiungete ad un litro e mezzo di acqua una tazza di bicarbonato di sodio, mezza tazza di sapone di Marsiglia a scaglie e un’altra mezzo di succo si limone. A piacere, potete anche aggiungere 10 gocce di olio essenziale di eucalipto, et voilà! I pavimenti e la lavatrice attendono solo di provare questo rimedio eco-friendly!

TEA TREE OIL : quest'olio reca numerose proprietà per la pelle e gli ambienti di casa; quello che forse non sapevate, è che il tea tree antibatteriche, sbiancanti e sgrassanti, e può essere impiegato anche per togliere le macchie dai materassi. Nemico giurato della muffa, potete inoltre inserire 5 gocce di olio all'interno della lavatrice in aggiunta ai prodotti abituali: provare per credere…

ACQUA OSSIGENATA : questo liquido, diluito a 10 volumi, è quanto di più vicino alla candeggina proposta nei supermercati. Provate ad inserire nello scomparto dei detersivi un cucchiaio di acqua ossigenata: ne vedrete i benefici specialmente sulle macchie più ostinate.

LIMONE: questo agrume contiene il prezioso acido citrico, e potete utilizzarlo da solo per il lavaggio dei vostri indumenti. Oltre alla proprietà sgrassanti e purificanti, il suo profumo restituirà freschezza ai vostri abiti e biancheria preferiti!

