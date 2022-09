Amici | “Sono disperata”: inizio da incubo per Maria, spunta la rivelazione scioccante

Sta per ritornare Amici di Maria de Filippi. La verità sul talent di Canale5 è però finalmente emersa: situazione d’emergenza

La regina della televisione sembra sempre pronta: Maria de Filippi, infatti, è carica per la nuova edizione di Amici. L’ultima si è conclusa a maggio con la vittoria di Luigi, della squadra di Rudy Zerbi: una vittoria inaspettata per certi versi, che ha creato molte discussioni.

Nelle ultime ore, però, è emersa una verità mai detta anche su Maria de Filippi e sul suo Amici, uno dei reality più amati e seguiti di sempre. L’inizio è stato difficilissimo, la situazione tesa e imprevedibile: ecco cos’è successo.

Amici di Maria, rivelazione incredibile sull’inizio

Chiunque sia appassionato e pratichi canto o ballo ha sognato, almeno una volta nella vita, di poter entrare nella scuola di Amici. I fortunati concorrenti che ottengono il banco, infatti, hanno l’opportunità di studiare gratuitamente con alcuni dei professori più talentuosi, nonché di farsi conoscere dalle case discografiche e dalle compagnie artistiche, muovendo quindi i primi passi per il proprio futuro. Proprio questo è accaduto per esempio a Carola, danzatrice di Amici 21 della squadra di Alessandra Celentano che oggi è prima ballerina al Balletto di Roma.

La prossima edizione del talent di Maria de Filippi è quindi alle porte e, proprio in questo periodo, sono in corso i provini per i nuovi concorrenti. Se oggi si è arrivati alla ventiduesima edizione è merito di un’idea vincente e di una squadra forte, anche se all’inizio non è stato tutto rose e fiori. Il progetto originale, infatti, prevedeva che Amici fosse un talk show, ideato da Maria e presentato da Lella Costa.

La Costa, però, rimase incinta molto presto e la trasmissione rimase senza conduttrice. “Quando scoprii di essere incinta della mia seconda figlia, le dissi che non ero in grado di condurre la nuova stagione” ha rivelato Lella Costa a La Nostra TV. “Maria passò l’estate a telefonarmi, mi diceva: tra i nomi che mi propongono per sostituirti non c’è nessuno che mi convinca, sono disperata” ha poi aggiunto, rivelando quindi una situazione piuttosto complessa.

A quel punto, però, fu scelta proprio Maria de Filippi, la quale accettò il ruolo non a cuor leggero ma con molte ansie e preoccupazioni. Eppure, mai scelta fu più azzeccata: ancora oggi, Amici fa ascolti sensazionali ed è uno dei reality più seguiti e chiacchierati sul web.

The post Amici | “Sono disperata”: inizio da incubo per Maria, spunta la rivelazione scioccante appeared first on Ck12 Giornale.