30-notizie-assurde-che-non-avresti-mai-immaginato:-quante-ne-sapevi?

30 notizie assurde che non avresti mai immaginato: e tu quante ne sapevi? Ci sono notizie che nessuno sa o che non si è mai chiesto, e che abbiamo deciso di riunire per formare una lista che vi trasformerà in un’enciclopedia vivente. Quante ore passa un umano fermo al semaforo? Quante cose meravigliose si possono fare con un foglio di carta? I biscotti possono raggiungere la luna? Sono solo alcune delle domande a cui abbiamo risposto.

Tutti fatti reali, da utilizzare ogni qualvolta vi trovate senza nulla da dire (vedrete che dibattiti importanti scatenerete) o avrete voglia di impressionare gli amici. La guida definitiva alle curiosità del nostro strano mondo.

ECCO LE 30 NOTIZIE ASSURDE

1. I croissant sono originariamente austriaci e non francesi.

2. In un mazzo di carte, il re di cuori è l’unico senza baffi.

3. In media le persone spendono in totale due settimane di vita aspettando il semaforo verde.

4. Prima della gomma si usava il pane per cancellare i segni della matita.

5. A proposito di matite: contengono abbastanza grafite per tracciare una linea di 55 chilometri.

6. Il cioccolato al latte era inizialmente venduto come medicinale.

7. Non si può piegare un foglio A4 a metà più di sette volte.

8. Impilando tutti i biscotti Oreo prodotti nel mondo, si raggiungerebbe la luna e si tornerebbe indietro circa cinque volte.

9. I trailer dei film erano inizialmente riprodotti dopo il film, da qui il nome (che in inglese significa anche “seguire”).

10. Servono 27 mila alberi per tenere il passo della richiesta mondiale di carta igienica.

11. Tutte le batterie del mondo potrebbero essere sufficienti ad alimentare il bisogno mondiale di energia per soli dieci minuti.

12. Il primo prodotto al mondo ad avere il codice a barre è stato un pacchetto di gomme da masticare Wrigley.

13. Ogni giorno vengono prodotti più di 400 milioni di M&MS.

14. Il nome intero di Barbie è Barbara Millicent Roberts.

15. Aggiungere sale all’ananas lo rende più dolce.

16. Esistono più fenicotteri di plastica che reali.

17. Lo yo-yo si chiamava inizialmente bandalores.

18. La compagnia giapponese YKK produce più del 90% delle cerniere mondiali.

19. Costerebbe di più riempire il serbatoio di un jet A 747 che comprare il jet stesso: contiene fino a 238.480 litri di benzina.

20. Riciclare una lattina di alluminio consente un risparmio d’energia equivalente al guardare la tv per tre ore.

21. Il miele è l’unico alimento che non va mai a male, ma su 20mila specie di api soltanto quattro producono miele.

22. I Lego prodotti nel 2012 potrebbero girare intorno al mondo diciotto volte.

23. L’acqua tonica brilla nel buio.

24. La bandiera degli Stati Uniti fu disegnata da uno studente di 17 anni, Robert G. Heft, come parte di un progetto scolastico. Il voto assegnatoli fu B-.

25. L’accendino fu inventato prima dei fiammiferi.

26. La pillola anticoncezionale ha effetto anche sugli scimpanzé.

27. Il 99% dell’oro presente sulla terra si trova nel suo centro e non è estraibile. Se potessimo appropriarcene, saremmo probabilmente in grado di ricoprire il pianeta con uno strato d’oro di quasi mezzo metro.

28. La prima webcam aveva il compito di controllare il livello di una caffettiera all’Università di Cambridge.

29. Le arachidi sono legumi e non frutta secca.

30. Il velcro è ispirato alle piante che restano attaccate ai vestiti, come quelle di montagna. Un esempio è il cardo alpino.

30 notizie assurde che non avresti mai immaginato: quante ne sapevi? scritto su Oroscopo Più da Redazione.