Triste destino per Adriana Volpe | “Per lei è tutto”: le sue previsioni, purtroppo, sono realtà

Adriana Volpe, la profezia della celebre collega sembra aver colto il segno: le sue parole suonano come un’inquietante previsione.

Il pellegrinaggio da RAI a Mediaset si è rivelato per Adriana Volpe un azzardo riuscito a metà. La showgirl, arruolata nella scorsa edizione del “GF Vip” nel ruolo di opinionista, non è stata confermata per la prossima, in partenza il 12 settembre. Un boccone amaro per Adriana, che si vedrà rimpiazzata dalla cantante Orietta Berti, new-entry nel reality per antonomasia.

Destino ben diverso da quello di Sonia Bruganelli che, nonostante avesse dichiarato l’esperienza conclusa, tornerà nuovamente ad occupare la sua poltroncina rossa in studio. Secondo quanto dichiarato da Adriana, il conduttore Alfonso Signorini le avrebbe proposto un inserimento nel cast di Vipponi, offerta declinata con amarezza dalla soubrette. Vediamo cos’ha dichiarato in merito, e i richiami con l’inquietante profezia…

Adriana Volpe spara a zero dopo l’esclusione, Rita Rusic ci aveva visto lungo?

La reazione di Adriana dopo la bruciante esclusione si traduce in una lucida analisi della situazione: “Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro…“.

La showgirl ha anche commentato la proposta di Alfonso Signorini, dichiarando: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista, non per entrare nella casa come concorrente!“.

Il mancato rinnovo suona come un memento: anni fa, ai tempi della sua partecipazione al format come concorrente, la compagna Rita Rusic aveva formulato un’inquietante previsione. Tra la produttrice e Adriana non correva certo buon sangue, e Rita aveva sentenziato: “Maestrina Volpe. Non è che non mi piace, io sono entrata nella Casa senza preconcetti. Non avevo nulla contro di lei, è lei che si è messa contro di me senza alcun motivo. Il problema è che mi ha vista immediatamente come una rivale, perché avevo fatto la copertina di ‘Chi’, avevo fatto ‘Verissimo’ in rappresentanza delle donne della Casa.”

La produttrice aveva inoltre aggiunto un parere lapidario circa il percorso professionale della rivale: “Lei si sente più importante, e può anche darsi che lo sia. Ma non ho scelto io di fare Chi e Verissimo. Lei si è immediatamente scagliata contro di me. E poi è una donna in un momento difficile, perché non lavora più e per lei è importante questo Grande Fratello Vip, è tutta la sua vita…“. Che Rita Rusic abbia doti medianiche, oppure semplicemente Adriana Volpe deve ancora trovare la sua dimensione lavorativa?

