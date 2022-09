Rompicapo Matematico | Cupcake e numeri: se ti piacciono entrambi, risolvi in 7 secondi

Se ami i dolcetti e i numeri, ti sarà più semplice risolvere questo rompicapo matematico. Non avrai molto tempo, solo 7 secondi!

Se ti piacciono i cupcakes non basterà, perché dovrai essere anche appassionato di matematica per risolvere in pochissimo tempo questo Rompicapo Matematico. Vuoi ancora provarci?

Se in questo momento sei in compagnia potresti coinvolgere amici o parenti per vedere chi riuscirà a risolvere per primo. Sarà bello passare un momento insieme e testare il proprio quoziente intellettivo. Se invece sei da solo, potrai cimentarti nella risoluzione in pace con più concentrazione.

Procurati un cellulare e imposta subito il countdown di 7 secondi, avrai solo questo tempo limitatissimo per risolvere il giochetto. La mente viene stimolata ogni giorno da ciò che vediamo, facciamo e ascoltiamo. Ogni giorno dovremmo prenderci qualche momento di puro svago e i rompicapo sono la soluzione che fa al caso nostro. Questo indovinello potrebbe farti impazzire se non sei molto pratico di numeri, vediamo come te la cavi.

Osserva bene la figura in alto: sai risolvere l’operazione misteriosa e abbinare il numero giusto ad ogni cupcake? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo matematico: hai indovinato in 7 secondi?

Complimenti! Se sei arrivato fin qui significa che hai già trovato la soluzione. Il tempo che avevi era davvero pochissimo perciò complimenti! Vediamo però se hai trovato la soluzione corretta.

Come potrai sbirciare dalla figura della soluzione qui sopra, il cupcake alla fragola valeva 3, quello con la ciliegina valeva 11, mentre una donut valeva 2. Seguendo dunque il ragionamento logico, l’ultima operazione dava come risultato 23!

Se hai risolto in 7 secondi, sei il numero uno! Se invece ci hai impiegato più tempo, dovrai allenarti per diventare più rapido. Giocare coi rompicapo è divertente anche per ragazzi e bambini che spesso risultano più ingegnosi degli adulti! Allenati ancora e potrai sfidare tutti senza problemi, sarai di sicuro il migliore.

La nostra mente e la nostra memoria vanno sempre allenate a qualsiasi età e c’è sempre tempo per migliorare le proprie prestazioni. Se avrai pazienza, noterai da solo i tuoi miglioramenti e stupirai tutti.

