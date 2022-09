“Mi sgridava continuamente”: il periodo più buio di Selvaggia Lucarelli, un racconto da brividi

L’opinionista Selvaggia Lucarelli ha condiviso i ricordi di uno step drammatico della sua vita: il racconto ha dell’incredibile.

La giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli è uno dei membri storici delle giuria di “Ballando con le Stelle”, ma il suo esordio risale ai primi anni 2000, in veste di attrice teatrale accanto ad Antonio Giuliani e Max Giusti.

Parimenti osteggiata e sostenuta dal pubblico, l’opinionista rappresenta una figura molto divisiva per il pubblico. I suoi giudizi lapidari e tranchant l’hanno spesso coinvolta in clamorose zuffe sia con BIG del piccolo schermo, sia con gli utenti del web. Firma recente de “Il Fatto Quotidiano” e “Domani”, l’irruenta Selvaggia sembra aver trovato la serenità accanto allo chef Lorenzo Biagiarelli. Precedentemente sposata con il figlio d’arte Laerte Pappalardo, da cui ha avuto il figlio Leon, l’opinionista ha condiviso con il pubblico un amaro trascorso che ha inevitabilmente segnato il suo passato.

Selvaggia Lucarelli fa chiarezza sul podcast: ecco tutta la verità

La giornalista ha da poco scelto di mettersi in gioco, scendendo in campo contro le relazioni violente e disfunzionali. Lei stessa ne ha vissuta una, e ha messo la sua esperienza a disposizione dei fan tramite il podcast: “Proprio a me“, prodotto dalla Chora Media. Senza sciorinare nomi e cognomi, la giornalista ha narrato della sua relazione malata, rapporto che per 4 anni l’ha tenuta in scacco di un uomo aggressivo e narcisista.

A “Panorama” Selvaggia Lucarelli ha confessato: “Queste situazioni capitano all’improvviso, quando ormai si crede di aver capito tutto di sé e dell’amore, non ci si aspettano sorprese dalla sfera affettiva. Invece arrivano e ti travolgono, diventano totalizzanti e ti annullano.”. La sua decisione di produrre il podcast è sorta da un’intervista resa a Daria Bignardi, in cui la giornalista ha accennato ai suoi trascorsi oscuri: “Posso dire che la ‘colpa’ di questo podcast è Daria. Raccontai quella vicenda quasi per caso, e volevo che finisse lì. ‘Non ne parlerò più’, pensai tornando a casa quella sera. Invece, senza volerlo, avevo scoperchiato il vaso di Pandora“.

Immediata dunque la reazione del pubblico, che con l’opinionista ha simultaneamente solidarizzato, inondandola di affetto e di testimonianze analoghe. A distanza di anni dalla fine di quell’amore malato, Selvaggia Lucarelli ammette che i trascorsi violenti hanno segnato persino il figlio Leon, all’epoca in tenera età. “Ricorda il posto dove dormiva, che detestava, e ricorda che questa persona non gli piaceva. Per fortuna non molto altro. Mi colpisce però una cosa: se a Leon cade qualcosa per terra o sporca per sbaglio, va nel panico. Penso derivi da un ricordo inconscio di quella persona, che era un maniaco della pulizia e dell’ordine, e mi sgridava continuamente se trovava qualcosa fuori posto“.

La giornalista si auspica che la sua testimonianza scuota le coscienza del pubblico, risvegliando chiunque stia vivendo una situazione simile.

