maserati-svela-la-granturismo-folgore,-la-prima-full-electric-del-tridente

La Maserati GranTurismo Folgore, ossia la versione elettrica della coupé della casa italiana (la compagnia utilizzerà il termine Folgore per distinguere tutte le auto a batteria), ha fatto il suo debutto ufficioso nella patinata cornice di Pebble Beach, la rassegna più glamour dedicata al mondo dell’auto.

Nell’occasione si è fatta vedere su strada una versione pressoché definitiva della vettura, priva di camuffature alla carrozzeria. La presentazione dell’auto è fissata nel 2023, ma la compagnia di Modena non poteva non approfittare di un palcoscenico così prestigioso, anche in virtù dell’importanza del mercato americano.

Per diffondere al pubblico le prime specifiche ufficiali della GranTurismo Folgore, la Maserati ha scelto il format del video, pubblicato sul canale YouTube della casa. Nel filmato si può vedere la GranTurismo scorrazzare per le strade della California guidata dal capo del design del marchio, Klaus Busse, con a fianco Sebastian Maniscalco, popolare attore e comico italo americano, e Maria Conti, capo della comunicazione Maserati in Italia, che invece siede dietro.

Il filmato, molto divertente, mette in risalto l’accelerazione fulminea della GranTurismo, che è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Le altre caratteristiche tecniche che vengono svelate durante il viaggio riguarda la capacità della batteria posizionato sul tunnel centrale, che è di oltre 100 kWh e compatibile con le colonnine ultra fast, che possono ripristinare 100 km di percorrenza in appena 5 minuti.

Le caratteristiche della Maserati GranTurismo Folgore

La Maserati GranTurismo Folgore è un’elegante coupé che si distingue per delle linee morbide e tipicamente italiane, che nell’esemplare mostrato nel video sono messe in risalto dalla tonalità corallo. Tutti gli elementi che hanno reso celebre il marchio del Tridente sono presenti, ma in una versione leggermente ristilizzata. Come ad esempio l’iconica mascherina con le feritoie verticali e il simbolo del tridente al centro, che adotta uno stile più raffinato. All’interno sarà dato ampio spazio alla personalizzazione, con i clienti che potranno scegliere tra diverse tipologie di materiali, alcuni di derivazione naturale.

La Maserati GranTurismo Folgore ha una potenza di ben 1.200 Cv garantita da tre motori elettrici e da un pacco batterie a 800 volt con una capacità di oltre 100 kWh. Ma la nuova generazione di Maserati GranTurismo non sarà solo Folgore, ossia elettrica, ma sarà disponibile anche in una declinazione termica alimentata dal medesimo V6 Nettuno che troviamo sulla MC20.

