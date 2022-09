La Finlandia dà il via alla riforma del congedo parentale

Dal 4 settembre 2022 in Finlandia è entrata in vigore la riforma del sistema di congedo parentale, con la quale sono previsti 160 giorni per entrambi genitori, con la possibilità di trasferirne 63 al partner o a chi si prende cura del figlio/a. Al genitore in stato di gravidanza spettano ulteriori 40 giorni di indennità di gravidanza prima dell’inizio del pagamento dell’assegno parentale. Secondo il governo tale provvedimento permetterebbe di “conciliare meglio carriera e vita familiare”.

La riforma tiene conto anche dei diversi modelli familiari esistenti. “Tutti i genitori che hanno l’affidamento del proprio figlio avranno lo stesso diritto al sostegno parentale”, ha affermato la premier Sanna Marin. Nei criteri non viene preso in considerazione il sesso dei genitori, né il fatto che siano i genitori biologici o adottivi del bambino.

