Detective Test | Un compleanno da dimenticare: trova l’errore in 4 secondi

Questo Detective Test propone un compleanno da dimenticare. Per quale motivo? Scoprilo in 4 secondi trovando l’errore.

Sei pronto a testare le tue doti da investigatore? Con questo Detective Test potrai dimostrare quanto vali e se hai davvero una vista brillante orientata ai dettagli. Vediamo come te la caverai.

In Tv le serie thriller e gialle sono le più seguite dal pubblico. Tutti tentano di scovare l’assassino, partendo dagli indizi e raccogliendo le prove. Nei detective test si fa la stessa cosa, con la difficoltà di avere solo pochi secondi a disposizione. Sappiamo che il nostro cervello va tenuto in allenamento, perciò gli indovinelli e i rompicapo sono un modo leggero e spensierato per farlo. Sono adatti a tutti, anche a chi crede di essere un po’ in là con l’età e invece scopre di essere un campione.

Calati nelle vesti di un detective o di un investigatore e concentrati. Intanto puoi procurarti un cellulare dove puntare un countdown di 4 secondi. Osserva bene la figura in alto: quel compleanno è da dimenticare, riesci a trovare l’errore?

La soluzione del Detective Test

Nella figura in alto erano presenti un bambino davanti alla torta del suo compleanno, 2 amici e 2 mamme. Forse gli occhi ti si sono intrecciati in questi 4 secondi, ma avresti dovuto capire un errore clamoroso presente nella figura.

L’immagine rappresenta la festa di compleanno proprio nel momento finale, in cui arriva la torta e si spengono le candeline. Di solito subito dopo si aprono i regali e poi ci si saluta affettuosamente. Peccato che mentre nei palloncini sia evidente che il bambino compie 7 anni, le candeline sono solo 6!

Ce l’hai fatta in 4 secondi a notare questo errore clamoroso? Il tempo a disposizione era poco è vero, tuttavia ci voleva un colpo d’occhio immediato. Magari sei stato attirato da altri dettagli e intanto il tempo scorreva.

Se non sei riuscito a risolvere nel tempo stabilito, forse dovrai scegliere rompicapo e test nei quali si ha più tempo a disposizione. Continua ad allenarti per diventare un campione! Puoi farlo anche in compagnia, sfidando i tuoi amici e mettendo un countdown anche più limitato di quello previsto.

