Aurora Ramazzotti, un periodo orribile | “Ho sofferto di disturbi”: c’entra sua madre Michelle

La figlia di Michelle ed Eros ha un passato non facile. Aurora Ramazzotti lo confessa apertamente, ha sofferto molto

Classe 1996, Aurora è la primogenita di Eros e Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti, fidanzati e sposati da giovanissimi e dal loro amore è nata proprio Aurora. Anche dopo la fine del loro matrimonio, causato anche e soprattutto dalla setta di cui Michelle era caduta vittima, i due hanno cresciuto la figlia in piena collaborazione, dandole tutto ciò di cui aveva bisogno.

A un certo punto della sua vita, però, Aurora Ramazzotti ha vissuto un periodo durissimo. A parlarne è proprio lei, che non nasconde niente né delle proprie gioie né dei propri dolori. In questo dolore c’entra la mamma Michelle: ecco cos’è successo.

Aurora Ramazzotti e i disturbi alimentari

Fin da quando è piccola, Aurora Ramazzotti ha dovuto subire il confronto con la madre. Michelle Hunziker, infatti, è una delle showgirl più belle in circolazione: bionda e tonica, il suo fascino è poi accompagnato da un’ironia e una simpatia uniche, capaci di conquistare chiunque. Fin dai primi anni di vita, Aurora ha quindi dovuto fare i conti con confronti ingiusti e scorretti che, però, la giudicavano in modo critico.

“Mi dicevano mostro” ha ammesso in un’intervista a Vanity Fair, senza alcun filtro. Soprattutto negli anni dell’adolescenza, Aurora Ramazzotti veniva messa a confronto con Michelle e veniva giudicata più brutta: “Mi fotografavano con mia madre, ero sempre sui giornali e andavo a vedere quello che scrivevano, ero una ragazzina, qualsiasi ragazzina lo farebbe, le cattiverie erano inaccettabili“. La madre, per quanto possibile, ha sempre sostenuto la figlia nella sua unicità e ha sempre preso le distanze da queste cattiverie.

Per Aurora, però, le parole erano vere e proprie lame. I continui commenti e confronti l’han fatta soffrire al punto da avere crisi isteriche vere e proprie. A un certo punto della sua vita, poi, Aurora ha sofferto anche di disturbi alimentari, un vero e proprio mostro che cattura la mente di chi ne soffre e ne stravolge la quotidianità e la salute. Grazie ai genitori, che per lei son sempre stati un porto sicuro, Aurora Ramazzotti è però riuscita ad uscirne e a costruire una nuova sicurezza di sé: “È stato difficile, ho perso peso e l’unico modo per superare è stato iniziare ad amare il mio corpo, perché dovevo stare bene con me stessa” ha ammesso.

