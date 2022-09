Alessia Marcuzzi | Il vizio che fa impazzire gli uomini: “Il corpo è la mia rivincita”

La conduttrice Alessia Marcuzzi dichiara una routine davvero particolare: dietro alle telecamere il suo privato è bollente.

L’apprezzata showgirl Alessia Marcuzzi è recentemente tornata alla ribalta dopo circa 2 anni di assenza dalle scene. Capello castano miele e rinnovato entusiasmo, la conduttrice ha ricaricato le pile in vista di un cambiamento epocale.

Dopo lunghi anni di militanza in Mediaset, infatti, Alessia salterà a bordo del carrozzone RAI, pronta a rinfrescare il palinsesto dell’emittente pubblica. I vertici di Viale Mazzini, infatti, le hanno proposto di agguantare il timone del nuovo format “Boomerissima“, programma incentrato sulle differenze e similitudini generazionali. Senza esitazioni, la conduttrice ha accettato entusiasta il nuovo guanto di sfida. Amatissima dal pubblico per l’innata spontaneità e simpatia, Alessia Marcuzzi si rivela una bomba anche nel privato: ecco qual è l’elisir della sua freschezza.

Alessia Marcuzzi l’ha confessato: “Starei sempre nuda”

Nel recente passato, la mattatrice romana ha rilasciato al rotocalco “DonneMagazine” il segreto della sua inesauribile energia. A differenza di molti altri celebri colleghi, Alessia ha una sola dipendenza nella sua vita, e non si tratta di stupefacenti, né di alcol. Ha infatti asserito con candore: “Il sesso è l’unico vizio che ho! E credo che si veda, perché fisicamente sto bene. Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità, anche se da ragazzina ero una specie di cozza: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!“.

La sua vita privata è stata segnata dalle relazioni con il calciatore Simone Inzaghi prima, e con il cantante Francesco Facchinetti poi, approdando infine alla serenità con il produttore Paolo Calabresi Marconi. Dalle dichiarazioni di Alessia emerge il suo innato istinto alla passionalità e la voglia di rinnovarsi in continuazione. Ha infatti aggiunto in proposito: “Sono una pazzerella. Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. È un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta!“.

Di certo i partner al suo fianco non si saranno certo annoiati, al pari del pubblico che da anni la segue con affetto immutato. Non resta che scoprire quali conigli estrarrà Alessia dal cilindro del nuovo programma in partenza su RAI 2, la cui data di varo è stimata per il 22 novembre venturo!

