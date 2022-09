X-Factor, partenza pessima | “Adesso si inca**za!”: uno sgarro che chiede vendetta [VIDEO]

La nuova stagione di X-Factor è alle porte, completamente rinnovata. L’inizio, però, non è dei migliori: epica figuraccia

Dopo diverse edizioni poco soddisfacenti sia dal punto di vista degli ascolti che dei commenti sul web, X-Factor ha deciso di rinnovarsi completamente. Nella prossima edizione, infatti, ci saranno solo novità: cambiano completamente sia la giuria che la conduzione. L’esperimento con Ludovico Tersigni al timone del programma, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, non è riuscito perfettamente e nella prossima edizione verrà sostituito.

Fervono quindi i preparativi e cresce l’attesa per i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire come se la caveranno i quattro giudici e la conduttrice, tutti alla prima esperienza. Proprio durante le registrazioni, però, accade l’impensabile: non si ricordava più niente, che figuraccia.

X-Factor, esperimento fallito per Francesca Michielin

Alla conduzione della prossima edizione di X-Factor ci sarà Francesca Michielin. La cantante, che è diventata famosa proprio grazie a quel talent show a cui ha partecipato nel 2011, è alla sua prima esperienza come conduttrice. Per lei si apre quindi una nuova strada, che potrebbe portarle molte soddisfazioni personali e lavorative.

In giuria, invece, ci saranno Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico: una giuria del tutto nuova e inaspettata, con nomi molto importanti del palinsesto musicale e televisivo degli ultimi anni. Per la prima volta, quindi, a X-Factor non ci saranno gli storici volti di Mika e di Manuel Agnelli, due veterani del programma: il pubblico è però curioso di scoprire come se la caverà la nuova giuria.

Per scaldare un po’ i motori, i giudici hanno proposto a Francesca Michielin un gioco: con della musica nelle orecchie, deve leggere dei testi di famose canzoni italiane e deve completarle, inserendo le parole mancanti. Tra le varie canzoni che le hanno proposto c’è anche La Dolce Vita di Fedez, che al momento in cui è stato girato il video era appena uscita. Quando la Michielin lo vede, dice immediatamente: “Mamma mia, Federico si inca**a“. A un certo punto, però, sbaglia e ammette: “Non la so!“.

“Mamma che figura di mer*a, scusate!” dice poi ridendo, dopo aver sbagliato quasi tutti i completamenti della canzone del suo ex compagno di Sanremo. Come l’avrà presa, Fedez? Sicuramente una cosa è certa: la nuova conduttrice di X-Factor sa ridere di sé, qualità importante per quel ruolo delicato.

The post X-Factor, partenza pessima | “Adesso si inca**za!”: uno sgarro che chiede vendetta [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.