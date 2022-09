rompicapo-fiammiferi:-sfida-gli-amici,-avrete-solo-3-mosse-segrete

Con questo Rompicapo Fiammiferi ti divertirai. Se sei in compagnia, potrai sfidare gli amici, ma attenzione perché avrete solo 3 mosse.

Questo rompicapo dei fiammiferi è adattissimo a chi vuole mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Se ti trovi in compagnia, potrai sfidare gli amici. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

I rompicapo e i test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente. Si può fare tutti i giorni e ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo rompicapo dei fiammiferi è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata.

Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

Avrai a disposizione sono 3 mosse segrete per risolvere il rompicapo, ce la farai? Iniziamo subito. Osserva bene la figura in alto: spostando solo 3 fiammiferi, riesci a creare un’operazione corretta? Provaci subito!

La soluzione del Rompicapo Fiammiferi

Il giochetto è divertente ma insidioso. Avevi a disposizione solo 3 mosse e un’operazione corretta da creare. 7-0=6 non è logicamente un’operazione giusta ma se osservi la soluzione qui sopra, vedrai come avresti dovuto comportarti.

7+2=9 è un’operazione di senso logico e se ce l’hai fatta al primo tentativo, probabilmente sei molto allenato a giocare con i fiammiferi. Questi giochi sono nati per i bambini, per stimolare la loro capacità logica di ragionare.

In effetti alcuni adulti vanno in crisi perché non hanno più la mente allenata. Se non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione.

Troverai tantissimi giochetti con maggior tempo a disposizione e sufficientemente stravaganti per farti divertire senza stress. Come i muscoli del nostro corpo, anche il cervello va allenato e viene stimolato continuamente, se ti alleni diventerai un campione!

