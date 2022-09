Oroscopo Branko del 5 settembre: lunedì in salita, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Venere in Vergine verrà a darti una mano nel lavoro. La stella sarà un po’ meno amorosa, ma buona per la tua professione. D’ora in poi t’instillerà metodo, serietà, amore per quello che fai, abilità nel risolvere i problemi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani questa Venere che è stata sfacciata finora finalmente si sposterà nel segno dell’amica Vergine. È un punto del cielo che ti parlerà d’amore, di creatività, di fortuna, dove si trova già il Sole. Questo è il momento giusto per impegnarti sul serio, potrai dare e ottenere molto, anche se non tutti gli ostacoli saranno spariti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Branko domani Venere diventerà contraria, proprio come il Sole. Dalle prossime ore le schermagli d’amore diventeranno una sfida di sciabola e fioretto. pungenti, ma anche tanto eccitati. Nell’antichità gli astrologi avrebbero definito questa Venere scandalosa, ma ora chi si stupisce più?

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani Venere diventerà amica. La stelle traslocherà nel segno della Vergine, un punto del cielo che ti garantirà l’amore e le premure delle persone a cui tieni di più. Del resto, in passato hai dato tanto ed è giusto che adesso ti sia ricambiato, pur essendo una risposta niente affatto scontata.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere ti saluterà per passare nel cielo della Vergine. Il pianeta degli affari diventerà più pratico. Da questa giornata contribuirà alla tua affermazione. Comprare, vendere e scambiare ti piacerà, ti divertirà e ti regalerà soddisfazioni economiche, il che non guasta affatto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani prima dell’alba Venere, la stella dell’amore, busserà alla tua porta come una regina e ti abbraccerà sotto una Luna gravida d’amore. E sarà proprio l’amore che non ti mancherà in questo mese di settembre. Saprai amare teneramente e altrettanto teneramente sarai amato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Branko domani Venere passerà in Vergine. Dalle prossime ore il lato romantico che da sempre ricerchi nelle relazioni diventerà meno evidente. Ma sopravvivrà nascosto nel tuo cuore e si nutrirà di sogni inespressi, ma accarezzati dalla fantasia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani finalmente Venere si sposterà in un territorio amico. La Vergine, infatti, per te rappresenta le relazioni sociali, i nuovi incontri, le alleanze professionali. Era già stata evidenziata l’importanza di questo settore che, però, adesso mostra la sua centralità.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko Venere raggiungerà il cielo della Vergine, dove già si trova il Sole. La Vergine, un segno poco compatibile con te, rappresenta però il settore del successo. Ti indicherà le qualità che dovrai sviluppare per arrivare al gradino più alto del podio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Domani il bellissimo Sole in Vergine verrà raggiunto da una magnifica Venere. Il 10 settembre splenderà una romantica Luna piena. A settembre l’amore sarà ben protetto, così come i viaggi, i contatti con l’estero, i luoghi lontani, oltre i confini nazionali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come indica l’oroscopo di Branko domani Venere lascerà il nemico Leone e raggiungerà il Sole nel segno della Vergine. Sarà un’eccellente situazione per risolvere le questioni che riguardano le proprietà in comune, eredità, spartizioni o per la gestione di imprese famigliari.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani Venere traslocherà in Vergine e sarà in opposizione a te. La stagione della Vergine ti porta sempre un po’ di stanchezza e di insofferenza. Le stelle ti domanderanno di verificare se la tua vita affettiva e professionale sta procedendo sui binari che desideravi o se ultimamente ti sei accontentato.

