Luciana Littizzetto confessa | “Non ce la fa a starmi vicino perché…”: Così getta ombre sul marito

Spuntano nuove indiscrezioni sulla fine dell’amore di Luciana Littizzetto: ecco i retroscena sul lungo matrimonio.

L’attrice e cabarettista Luciana Littizzetto è nota al grande pubblico per il suo umorismo pungente e caustico, di cui fa sfoggio a fianco del collega Fabio Fazio nello spazio televisivo di “Che tempo che fa”. La comica piemontese sciorina spesso pareri lapidari sul mondo politico, sociale e sulle dinamiche della vita di coppia. Quello che non sappiamo, però, è che Luciana nazionale nasconde dei trascorsi privati molto delicati.

Il volto RAI è infatti reduce da un sofferto divorzio dal musicista Davide Graziano; il loro matrimonio, sancito nel 1997, ha trovato il suo capolinea nel 2018, e non senza una punta di amarezza.

Luciana Littizzetto chiede rispetto e chiarisce i punti oscuri sul suo matrimonio

Luciana Littizzetto ha confessato al settimanale “Oggi” i risvolti della complicata rottura con Davide Graziano. La comica e l’ex batterista degli Africa Unite hanno trascorso mano nella mano più di vent’anni d’amore, adottando nel frattempo anche i due fratelli Vanessa e Jordan Beljuli. La comica ha raccontato al rotocalco di essere ancora frastornata dal rapido cambiamento di vita: “Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola…“.

Circa le prospettive sul futuro, la cabarettista ha dichiarato: “È una questione delicata. Sì, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi, ma non scrivete che sono single. È una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide . Per questo non posso parlarne e chiedo rispetto: non voglio che mi prendano d’assalto con mille domande. Ripeto: chiedo rispetto…“.

Certamente nello show-business le relazioni si rivelano spesso fuochi di paglia, e Luciana ha fornito la sua versione in merito: “Un uomo insicuro non ce la può fare con me. Noi che facciamo questo mestiere ci portiamo dietro un gran bisogno di normalità, ma dall’altra parte siamo persone ingombranti. Un uomo insicuro non ce la fa a starci vicino.”. Un nuovo amore è dunque da escludersi? La comica ha le idee ben chiare: “E comunque ripeto: alla mia età è una botta di fortuna innamorarsi. Mica tutte hanno il c*lo, scusi, la buona stella di Antonella Clerici! Quando sono stata da lei a Portobello l’ho vista dietro le quinte col suo compagno: sono una coppia fantastica!“. Chissà che l’anno venturo non porti profumo di emozioni all’apprezzata attrice della scuderia RAI…

