Detective Test | Il 90% risolve in 7 secondi: tu ne avrai solo 3

Se il 90% delle persone risolve questo Detective Test in 7 secondi, come farai tu in soli 3 secondi? Dovrai cogliere il dettaglio subito.

Sei pronto a dimostrare che saresti un abile investigatore? Con questo Detective Test potrai dimostrare quanto vali e se hai davvero una vista brillante orientata ai dettagli. Vediamo come te la caverai.

Se in un film thriller dovessi scovare l’assassino, inizieresti dagli indizi. Nei detective test si fa la stessa cosa, con la difficoltà di avere solo pochi secondi a disposizione. Sappiamo che il nostro cervello va tenuto in allenamento, perciò gli indovinelli e i rompicapo sono un modo leggero e spensierato per farlo. Sono adatti a tutti, anche a chi crede di essere un po’ in là con l’età e invece scopre di essere un campione.

Calati nelle vesti di un investigatore e concentrati. Intanto puoi procurarti un cellulare dove puntare un countdown di 3 secondi. Osserva bene la figura in alto: cosa non va in quella situazione?

La soluzione del detective test

Nella figura in alto era presente una signora sul divano e un cane sul tappeto. Forse gli occhi ti si sono intrecciati in questi 3 secondi, ma avresti dovuto notare un dettaglio fiori dalla realtà.

In 3 secondi dovevi osservare bene tutti i dettagli della situazione rappresentata, che può essere comune nella vita di molte persone. Una donna legge un libro sul divano e il suo cane è sul tappeto. Guardando attentamente però si nota che il cibo del cane è come sospeso nell’aria, manca la sua ciotola!

Hai trovato la giusta soluzione? La maggior parte delle persone ci impiega 7 secondi perché per prima cosa è orientata a guardare la donna sul divano. Alcuni zoommano l’immagine per vedere i meglio i dettagli.

Se ci sei riuscito senza trucchetti in 3 secondi, sei proprio un fenomeno. Nella vita i dettagli non ti sfuggono e sei un amante dei particolari che fanno la differenza. Qualcuno invece avrà dovuto ingrandire l’immagine e setacciare ogni angolo. Se non ce l’hai fatta anche zoommando, forse avresti avuto bisogno di maggior tempo a disposizione e anche solo qualche secondo in più ti avrebbe fatto comodo.

The post Detective Test | Il 90% risolve in 7 secondi: tu ne avrai solo 3 appeared first on Ck12 Giornale.