choc-a-settembre,-mario-giuliacci:-ecco-dove-tornano-i-40-gradi

No, il grande caldo non è ancora finito, nonostante le temperature in calo di questi giorni. Lo assicura il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito, nell’ultimo bollettino meteo: “L’ultimo aggiornamento della previsione per i prossimi giorni conferma il caldo africano in arrivo, ma con qualche novità su modalità e tempi della nuova ondata. L’Anticiclone Nord-Africano tornerà quindi ad allungarsi sulla nostra Penisola, e le temperature quindi saliranno nuovamente fino a toccare valori decisamente alti, come in piena estate, ma non dappertutto”.

Insomma, ennesima prova del clima impazzito. Il tutto nei prossimi giorni, con le temperature in netta ascesa soprattutto al Sud e al Centro, più moderati gli aumenti al nord. ” Il caldo diventerà davvero intenso soprattutto nella seconda parte della settimana al Sud e Isole: ecco allora che, tra giovedì e sabato, in Calabria, Sicilia e Sardegna le temperature massime torneranno ad avvicinarsi pericolosamente ai 40 gradi”. Dunque, possibili 40 gradi a settembre: cifre clamorosamente superiori alle medie stagionali.

La fiammata di caldo, però, non sarebbe destinata a durare a lungo: “Sebbene i principali modelli previsionali mostrino alcune differenze nel descrivere l’evoluzione meteo a lungo ternine, sembra probabile che tra domenica 11 e martedì 13 i temporali raggiungano anche questa parte del Paese, accompagnati da venti più freschi che spazzerebbero via il caldo intenso”, conclude il bollettino di Giuliacci.