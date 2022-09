Test Illusione Ottica | Non puoi pensarci: 3 secondi per un’intuizione geniale

Non avrai tempo per risolvere, dovrai trovare la giusta intuizione in 3 secondi. Dimostra le tue capacità con il Test Illusione Ottica.

Ti stai già scervellando per trovare la soluzione eh? Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere il Test Illusione Ottica in 3 secondi.

Un’illusione ottica inganna la vista, facendogli percepire qualcosa che non esiste o facendole percepire in modo scorretto, ciò che nella realtà si presenta diversamente. È come se i nostri occhi dessero un’informazione sbagliata al nostro cervello.

In questo indovinello dovrai armarti di intelligenza e non cadere nella trappola. Non basterà guardare, dovrai ragionare anche se dovrai farlo in un brevissimo lasso di tempo. Sai perché il 90% delle persone non risolve questi giochetti? La maggior parte delle persone ha bisogno di più secondi per trovare la soluzione e si allena per migliorarsi e per diventare più veloce.

Ora concediti qualche secondo per concentrarti e punta il countdown di 3 secondi. Osserva bene la figura in alto: il punto rosso si trova dentro o fuori?

La soluzione del Test Illusione Ottica

Esistono 3 tipi di illusioni ottiche: ottiche, percettive o cognitive. Nel primo caso vedi qualcosa che non esiste e non riesci a distinguere la realtà dall’illusione. Nel secondo caso si tratta di qualcosa che tu percepisci, ma che non vedi realmente ad esempio appena chiusi gli occhi. Infine, il tuo cervello cataloga un’informazione che i tuoi occhi in realtà non vedono ad esempio un paradosso prospettico.

Vediamo se ti sei fatto ingannare oppure hai risolto correttamente. Dovevi osservare la figura e stabilire se il punto rosso fosse fuori o dentro. La soluzione è: entrambi! Se consideri la figura in geometria solida, vedi un cubo e il punto rosso sarà all’interno, ma se consideri la geometria piana vedi un quadrato e il punto sarà esterno.

Se non ti sei fatto ingannare, significa che hai guardato ma hai anche al tempo stesso ragionato in modo intelligente. In 3 secondi non era facile, ma ora che sai la soluzione potrai sfidare i tuoi amici.

The post Test Illusione Ottica | Non puoi pensarci: 3 secondi per un’intuizione geniale appeared first on Ck12 Giornale.