oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-5-al-11-settembre

Ariete – I nati nell’Ariete vivranno una settimana di cambiamenti. Vi sentite diversi, cresciuti e sentirete il bisogno di crear spazio tra voi e realtà che adesso vi stanno strette. Sul lavoro, il vostro impegno sarà ripagato: rimboccatevi le maniche e ne vedrete i frutti. Non mancheranno contrasti, sia in ufficio che in amore. Siate aperti al confronto e tutto si risolverà con facilità.

Toro – Si raccomanda prudenza ai nati nel Toro in questi primi giorni di settembre. Attenzione a non perdere le staffe, sia con colleghi e clienti che in famiglia. Con il supporto della Luna e di Venere vi sentite invincibili, con la giusta attenzione batterete i vostri concorrenti. Ottime notizie anche in amore: se sarete in grado di cogliere il momento, conquisterete ciò che agognate.

Gemelli – Le fasi lunari creano un po’ di fastidi per i nati nei Gemelli. Tenete gli occhi aperti, rischiate inciampi improvvisi quando meno ve lo aspettate. Tanto da fare, poca voglia di inseguire obiettivi lontani. Tanti anche i battibecchi, alimentati da un Marte litigioso: tenete a freno la gelosia. Attenzione inoltre a non essere troppo distaccati, rischiate di raggelare un rapporto di troppo.

Cancro – Dopo un’estate di cambiamenti, è tempo di andare avanti per i nati nel Cancro. Accettate quanto successo in estate e lasciatevelo indietro, non ha senso piangere sul latte versato. Concentratevi su voi stessi e lasciatevi scivolare addosso i problemi, ci sarà tempo. Buone nuove in ambito amoroso, vi sentite curiosi e passionali. Non soffocate i vostri desideri e inseguite le intriganti novità.

Leone – Una settimana all’insegna del successo per i nati nel Leone. Tante soddisfazioni in ufficio, che si tradurranno in ottime notizie finanziarie. Avrete dalla vostra una Luna meravigliosa e un Mercurio in posizione ideale, che vi garantiranno tanta fortuna sia in ambito familiare che sentimentale. Cullatevi in questo periodo positivo, ve lo meritate.

Vergine – I nati nella Vergine dovranno imparare a fare buon viso a cattivo gioco. Tanti piccole tempeste e fastidi, sia in famiglia che in amore. Sforzatevi di sorridere, tutto si risolverà. Più calma in ufficio, ad esclusione per chi lavora dal 2 al 5: ci sarà da sospirare. Venere è nel vostro segno fino al 30 settembre: l’influenza di Urano vi farà sentire pieni di idee e incredibilmente passionali.

Bilancia – Si apre una settimana dal grande potenziale per i nati nella Bilancia. Ampliate i vostri orizzonti e la vostra cerchia di conoscenze sul lavoro, a lungo termine ne sarà valsa la pena. Siete travolti da un’ondata di ottimismo, abbastanza da ignorare le frecciate di chi vi da contro. In amore vi sentite passionali, ma l’entusiasmo lavorativo vi potrebbe frenare troppo: trovate le vostre priorità.

Scorpione – Una settimana da predatori per i nati nello Scorpione. In amore sapete cosa volete e come ottenerlo, sfruttate la vostra sicurezza e determinazione. Vi aspettano montagne di lavoro, ma nulla riesce a fermarvi in questo periodo. L’orgoglio per i vostri successi vi trascinerà oltre ogni ostacolo. Alternate l’impegno ai giusti momenti di relax, non sottovalutate l’importanza di un momento di calma.

Sagittario – La Luna sorride ai nati nel Sagittario, ma solo nel weekend. L’astro vi supporta solo nei fine settimana di settembre, organizzatevi di conseguenza. Sul lavoro, riuscirete finalmente a portare alla luce un progetto importante, coinvolgete chi vi sta attorno. Per quanto riguarda il cuore, sabato 3 è un giorno molto promettente per chi cerca l’anima gemella. Lasciate da parte i pensieri di soldi, meno ci pensate meglio è.

Capricorno – Brividi e passione per i nati nel Capricorno. La Luna mette a nudo i vostri desideri, bisognosi di seguire i vostri sensi. Il supporto di Venere in Vergine si farà sentire lunedì 5, quando avrete un’occasione da non lasciarvi sfuggire. La Luna è con voi anche in ufficio, dandovi una marcia in più in contratti e trattative: approfittatene.

Acquario – Agitazione sul lavoro e aria di cambiamento in amore per i nati nell’Acquario. Con la Luna nello Scorpione, la situazione in ufficio si fa più traballante, ma nulla che non possiate gestire. Sentite il bisogno di aprire una nuova fase nel rapporto col vostro partner, una più focosa e intima: siate aperti e pronti a comunicare.

Pesci – Una settimana piena di imprevedibilità per i nati nei Pesci. La Luna potrebbe nascondere alcune incognite, mentre Marte stuzzica qualche battibecco in casa. La parola d’ordine è cautela: non abbassate la guardia e non avrete brutte sorprese. Poi arriverà un momento in cui tirare un respiro di sollievo e lasciarvi andare ai vostri desideri.

