Oroscopo Branko del 4 settembre: buona domenica per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno per evitare critiche su questioni che all’inizio non vengono fuori. La capacità e “le tavole ti accompagneranno per avere le risposte giuste sulle labbra. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui il tuo intuito ti aiuterà e ti darà gioia e fortuna nei tuoi affari. AZIONE: È un giorno in cui il tuo aiuto agli altri sarà la tua missione importante. E puoi anche materializzare questioni importanti. FORTUNE: È un giorno per bilanciare i tuoi momenti di riposo e le attenzioni che presti agli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è una giornata in cui è opportuno che tu ti metta nei panni degli altri, soprattutto nelle questioni importanti. Dimostrerai il tuo grande potenziale nella tua capacità di negoziare. Se risolvi problemi scaduti, tutto sarà favoloso. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui potrai approfondire i tuoi sentimenti con qualcuno a te vicino e proietterai qualcosa insieme. AZIONE: Questo è il momento di attingere alla tua gioia e intuizione per chiudere importanti affari in sospeso. FORTUNE: È un giorno in cui la tua missione principale sarà quella di proiettare felicità intorno a te in un ambiente amichevole.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è una giornata in cui bisogna trattare con pazienza e correttezza le problematiche in cui si avviano nuove iniziative o questioni sentimentali. La tua grande capacità di aiutare gli altri ti offrirà le basi per i tuoi obiettivi. SENTIMENTI: è un giorno in cui dare il tuo amore a destra e a manca e aiutare le persone che hanno bisogno del tuo sostegno con nuovi obiettivi. AZIONE: È un giorno in cui è importante gettare le basi per i tuoi progetti e goderne i risultati. FORTUNE: È una giornata in cui è consigliabile che i tuoi accordi familiari ti aiutino e ti supportino nei tuoi obiettivi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi ti consigliamo di utilizzare le tue strategie percettive e piene di risorse nella tua vita sociale. Saprai dare gioia a persone vicine e care. Evita di essere schietto nei rapporti tra colleghi. SENTIMENTI: Oggi sentirai che la tua felicità ha bisogno del benessere interiore ed esteriore con i tuoi cari nella tua vita. AZIONE: È un giorno in cui la tua capacità di ingegno e gentilezza ti aiuterà a concordare obiettivi. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua esperienza e il tuo apprendimento ti aiuteranno ad essere una persona gentile e generosa.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui la cosa più importante sarà che i vostri dialoghi e il vostro modo di esprimervi siano affettuosi ed evitino malintesi. Avrai solide basi per organizzare la tua economia: quindi la tua capacità sarà quella di progettare i tuoi sogni. SENTIMENTI: È un momento in cui bisogna mantenere unità e percezione nelle questioni familiari e prima della distribuzione dei valori tra tutti. AZIONE: Questo è il momento in cui puoi mantenere la tua attenzione sui tuoi risparmi e sui piani che hai per loro. FORTUNE: È il momento di prendersi cura di mettere a punto i propri risparmi e investimenti, per evitare di “andare oltre o meno”.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui la cosa più importante sarà che tu sappia come comportarti nei confronti delle persone che hanno bisogno di te e che hanno bisogno del tuo sostegno finanziario. Dovrai usare generosità ed empatia. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per la tua agilità mentale e ingegno per aiutarti a organizzare incontri positivi e benefici per tutti. AZIONE: È un giorno in cui è importante porre l’accento sulla cura delle finanze e della proprietà della comunità con generosità. FORTUNE: Devi mantenere l’energia precisa in modo che le tue relazioni accelerino e diventino parte dei tuoi progetti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui dovresti rimanere fermo nelle tue fondamenta, ma senza rovinare le tue relazioni. Sarai in grado di mantenere la generosità in materia professionale e risolvere gli arretrati con grande professionalità. SENTIMENTI: È il momento in cui dovresti avviare un piano di risparmio per aiutare le persone che la pensano allo stesso modo nei momenti di difficoltà. AZIONE: Oggi è una giornata in cui è importante che la tua sensibilità e simpatia generino benefici per te e per le persone che ti accompagnano. FORTUNE: È un giorno in cui mettere il cuore nelle tue attività, specialmente quelle che sono sensibili e utili.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarà il momento di evitare malintesi quando si risolvono problemi familiari del passato. È un giorno per godere della gioia di condividere incontri piacevoli e di ricevere e dare amore. SENTIMENTI: Devi mantenere il dinamismo e la pienezza della mano; poiché sono uniti nella tua vita. AZIONE: È una giornata in cui i tuoi progetti devono mostrare solidarietà per trasformarli in idee innovative. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi incontri romantici saranno speciali e degni di ammirazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in una giornata in cui dovresti essere grato per l’affetto che riceverai e potrai sfruttare il tuo dinamismo nelle questioni relative alle persone intorno a te. Sarai in grado di gettare le basi della tua vita. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere attiva la tua intuizione in alcune questioni importanti che ti daranno fortuna e benefici. AZIONE: Sarà un giorno in cui i tuoi obiettivi verranno spostati e incontrerai persone interessanti per la tua vita. FORTUNE: È un momento in cui getterai le basi dei tuoi obiettivi in ​​modo equilibrato e conciso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui la cosa più importante sarà raggiungere accordi economici nei progetti e negli obiettivi che realizzi. La tua affinità con gli altri ti darà le linee guida da seguire in ogni momento. SENTIMENTI: Oggi potrai occuparti di ricevere affetto da persone che la pensano allo stesso modo e allo stesso tempo potrai progettare progetti con loro. AZIONE: È una giornata per prendersi cura del proprio benessere e utilizzare le proprie conoscenze come base per i propri obiettivi. FORTUNE: La tua capacità di immaginazione e di sogno sarà necessaria per i tuoi nuovi progetti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno in cui evitare di comportarsi come una persona eccessivamente dogmatica e lasciare che gli altri esprimano la loro opinione su questioni di valori comuni. Sarai in grado di accelerare gli obiettivi economici. SENTIMENTI: È un giorno in cui mantenere costantemente la tua gioia e brillare nella tua vita e in quella degli altri. AZIONE: È un momento per organizzare un incontro con gli associati e concordare i benefici e le distribuzioni tra tutti. FORTUNE: È un giorno in cui potrai tenere a bada profitti e investimenti per soddisfare le tue aspettative e i tuoi piani.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui devi seguire il tuo intuito e favorire le persone che ne hanno bisogno. I tuoi sogni saranno grandiosi e potrai goderti la fiducia degli amici. SENTIMENTI: Oggi sentirai che il tuo benessere dipende dalla coerenza e dal ritmo che imprima alle tue attività e ai tuoi sogni. AZIONE: È un momento importante in cui è opportuno tenere incontri solidali e generosi con i propri cari. FORTUNE: Sarai in grado di garantire che i tuoi rapporti siano splendidi e mantenere il tuo solito dinamismo.

