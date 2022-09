“Non è indispensabile!”: smacco bruciante per Raimondo Todaro, il collega lo asfalta

Epico affronto al ballerino Raimondo Todaro: il giudice di “Ballando con le Stelle” lo snobba pubblicamente.

Catanese e sanguigno di temperamento, ma cresciuto a Peschiera Del Garda, Raimondo Todaro da anni ammalia gli spettatori con il suo talento in punta di piedi. Dal 2005 il performer ha mosso i primi passi in prima serata accanto a Milly Carlucci, arruolato come maestro di danza nel talent “Ballando con le Stelle”. La sua prima allieva ha avuto le sembianze dell’incantevole Cristina Chiabotto, ex Miss Italia.

Dopo molti anni nello show, Raimondo Todaro ha concluso la sua esperienza a “Ballando con le Stelle” nel 2020, affiancando la showgirl Elisa Isoardi, annunciando poi il suo addio alla storica trasmissione di RAI 1. Dopo molti anni di militanza nel format, infatti, il ballerino ha deciso di apportare una svolta alla sua carriera, agguantando il ruolo di coreografo responsabile a “Il cantante mascherato“. Nel 2021, inoltre, ha altresì guadagnato l’ingresso nella celeberrima scuola di “Amici“, saltando a Mediaset dopo l’annosa esperienza nella pubblica emittente.

Raimondo Todaro fuori da “Ballando”, il giudice decreta: “Non ho sentito il vuoto”

Nonostante il riscontro stellare sui social e il successo ad “Amici”, in cui ha affiancato i ragazzi con dolcezza e padronanza, Raimondo Todaro riceve un feedback impietoso da un giudice di “Ballando con le Stelle”. Sebbene la conduttrice Milly Carlucci gli avesse augurato il meglio per il futuro, ringraziandolo per il percorso calcato assieme, un altro famoso volto del format sembra fare spallucce.

Si tratta dello stilista Guillermo Mariotto che, al fianco di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, compone da tempo la giuria del talent. In merito all’abbandono di Raimondo Todaro in favore di “Amici”, Mariotto ha dichiarato al settimanale “Mio”: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile…“. Lo stilista ha inoltre lanciato un’ulteriore frecciatina velata: “Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura“.

Per il momento Raimondo Todaro non ha replicato alla pungente provocazione; probabilmente è già immerso nei preparativi per la prossima edizione di “Amici”, in partenza il prossimo autunno. Per quanto riguarda “Ballando con le Stelle”, invece, il programma tornerà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre, e le aspettative sembrano altissime.

