“Ignoranza e superficialità!: la lite più brutta di Emma Marrone, scambio di accuse terribili

Emma Marrone è reduce da uno scontro senza esclusione di colpi sui social: la replica è da leggere tra le righe.

Correva l’anno 2017, e per la cantante Elodie si profilava all’orizzonte una carriera di tutto rispetto. Affiancata da tempo dalla ben più navigata Emma Marrone, al tempo coach nel talent “Amici”, da cui essa stessa era emersa, Elodie ha sfruttato l’esperienza a gli agganci della collega per affermarsi in campo musicale.

Le due, infatti, hanno condiviso lo stessa manager e la medesima casa discografica, fino ad arrivare ad un controverso giro di boa. La performer di “Bagno a mezzanotte”, infatti, ha deciso di proseguire in autonomia il suo percorso, circondandosi di uno staff nuovo di zecca. L’annullamento di un suo live a Milano ha scatenato una ridda di congetture, culminate in un post del critico musicale Red Ronnie. Lo storico host del “Roxy bar” ipotizzava che, dietro al bidone repentino di Elodie, ci fosse proprio lo zampino della coach di “Amici”. Le provocazioni non sono passate inosservate, ed Emma ha reagito in punta di fioretto.

Emma Marrone rimbecca Red Ronnie: “Mai usato, né strumentalizzato nessuno!”

Red Ronnie ha pubblicato su Instagram un post dal contenuto inequivocabile, n cui esprimeva un parere lapidario su Elodie e il suo (precedente) mentore in gonnella. Il critico ha infatti sparato a zero: “Poi quando succede quello che da tanto tempo avevi previsto non provi felicità ma solo una enorme tristezza per tanti ragazzi ingannati da un meccanismo teso solo a sfruttarli in nome dell’audience e del potere televisivo.”.

Red Ronnie aveva incalzato: “Sei mesi fa avevo telefonato a Emma Marrone, dicendole che se mi voleva mandare Elodie Di Patrizi al Roxy Bar l’avrei ospitata volentieri, ma non si sono fatti vivi. Evidentemente pensavano di non aver bisogno dei miei programmi o qualcuno le ha consigliate di soprassedere. Vabbé. Peccato. Davvero.”.

Emma, già estranea alle decisioni della giovane collega, aveva quindi reagito con vigore, replicando: “Avrei preferito restare in silenzio, così come ho fatto in migliaia di occasioni nella mia vita perché ho sempre preferito fossero i fatti, nel tempo, a parlare al mio posto.

Davanti a tanta superficialità e ignoranza, nel senso che chi si permette di parlare lo fa senza conoscere le cose, e se ne dicono tante, troppe e a sproposito non posso ostinarmi a restare zitta, perché equivarrebbe a dare il mio assenso ad affermazioni come “Ragazzi ingannati in nome dell’audience e del potere televisivo” e mi sento invece in dovere di difendere la mia dignità, la mia posizione ed il contesto.”.

“Io non ho mai usato ne strumentalizzato nessuno, in questo caso Elodie, per trarne benefici personali. (…) Rispetto alla tua “telefonata”, mio caro Red Ronnie, è stata inoltrata a chi di competenza, io faccio la cantante, e nel caso di Elodie ho scritto alcuni brani e ho collaborato con Luca Mattioni alla produzione del suo album, investendo tempo e denaro, se non è venuta in trasmissione da te probabilmente ci saranno stati dei motivi di tempo e/o di impegni altri schedulati.”.

“Te lo potevi risparmiare!”: Red Ronnie colpito e affondato

La cantante aveva compiuto un ultimo, micidiale affondo: “Questo post te lo potevi risparmiare o quanto meno potevi usare dei termini più eleganti nei confronti di una RAGAZZA che ti ha sempre trattato con il massimo rispetto. Signori si nasce… È proprio vero… e come sempre i fatti parleranno per me e metteranno un punto a queste polemiche sterili che fanno male alla musica e a chi mette anima e cuore per amore della stessa. Il resto dei commenti viene solo da banderuole che sbattono a seconda di come tira il vento.“.

