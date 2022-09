“case-separate”:-sonia-bruganelli,-cosa-sta-succedendo-con-paolo-bonolis

Sonia Bruganelli si è raccontata a tutto tondo nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sebbene non ami essere considerata soprattutto “la moglie di”, è impossibile non parlare con lei di Paolo Bonolis. L’imprenditrice ha svelato che non dorme insieme al marito: “Dormire in camere separate è segno di civiltà”.

“Comunque noi adesso andiamo oltre – ha aggiunto – sto sistemano la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per stare insieme tutta la vita”. Passando invece al lavoro, Bruganelli ha ricordato l’esordio come opinionista a La Fattoria, nel 2009: “Una delle cose più brutte che ho fatto, non ero pronta. Ero conosciuta solo come la moglie di Bonolis che aveva appena fatto il secondo Sanremo. Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane”.

La musica è del tutto cambiata da opinionista del Grande Fratello Vip, ruolo che sta per ricoprire per la seconda edizione consecutiva, nonostante l’alterco avuto nella prima con Alfonso Signorini: “Mi aveva tolto la parola di malo modo. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone”.