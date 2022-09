Oroscopo Branko di sabato 3 settembre: in arrivo tanta fortuna. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno in cui è consigliabile evitare l’insicurezza nei rapporti faccia a faccia con gli altri. Il tuo senso pratico, altruistico e la tua grande vitalità stabiliranno le linee guida per le tue questioni in sospeso. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui la tua tranquillità interiore ti aiuterà a far fronte a tutti i tipi di relazioni. AZIONE: È una giornata in cui il tuo obiettivo principale sarà il pragmatismo e la materializzazione di idee favolose. FORTUNA: È un giorno in cui la tua solidarietà cominci a portare frutti benefici per tutti.Aspettati di innamorarti a prima vista oggi, Ariete. Qualcuno di nuovo entrerà in scena e tu sentirai un’attrazione immediata. Se si trasformi in qualcosa di duraturo o meno non è certo, ma qualunque cosa accada, ricorderai questa persona per molto tempo! Potresti anche avere un improvviso interesse per nuove forme di espressione artistica e voler iniziare a imparare la videografia o la computer grafica.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui dovresti assicurarti di risolvere gli arretrati con le persone che hanno bisogno del tuo supporto. È un giorno in cui godere di una piacevole compagnia e di nobili sentimenti verso gli altri. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui è importante che tu sia sensibile e aiuti le persone vicine. Evita la fretta e il nervosismo. AZIONE: È un momento in cui puoi annullare le incomprensioni con il tuo partner o i tuoi cari. FORTUNE: È un giorno in cui puoi offrire il tuo amore e sentirti beneficiato dalla gratitudine che riceverai.Le meraviglie della tecnologia potrebbero arrivare a casa tua oggi, Toro. Potresti acquistare nuove apparecchiature come un computer o un telefono o decidere di scegliere un centro di intrattenimento domestico all’avanguardia. Qualunque cosa sia, aspettati molte attività dentro e fuori casa mentre i membri della famiglia imparano a usare i tuoi nuovi giocattoli. Sarà emozionante per tutti!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui dovresti dirigerti verso i tuoi progetti e con loro aiutare i familiari che hanno bisogno di sostegno. Per avere fiducia dovresti finire un lavoro incompiuto di molto tempo fa. SENTIMENTI: È un giorno per mostrare la tua pienezza e far partecipare gli altri. Evita le incomprensioni. AZIONE: È un giorno in cui devi gettare le basi dei tuoi nuovi splendidi progetti. FORTUNE: È un giorno in cui mantenere la tua ispirazione e dare il tuo amore a mani piene. Quindi la fortuna ti accompagnerà.Informazioni preziose e interessanti potrebbero arrivare attraverso la tecnologia moderna. Potresti scoprire nuove informazioni online che risvegliano un nuovo eccitante interesse per te, forse legato alle scienze, all’occulto o alla metafisica. Potresti anche scoprire un talento per l’astrologia. Anche le attività di gruppo online possono essere interessanti ora, in particolare quelle riguardanti le attività umanitarie.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è importante che ti concentri sui tuoi obiettivi e senti le tue fondamenta nella tua vita sentimentale. Sarai in grado di aiutare gli altri con i tuoi progetti di gioia e divertimento. SENTIMENTI: Oggi sentirai che la tua casa è l’epicentro dei tuoi obiettivi e quindi l’armonia è importante. AZIONE: È una giornata in cui la tua intuizione e il tuo “buon lavoro” ti aiuteranno a migliorare la tua vita sociale e i tuoi obiettivi. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua generosità dovrebbe brillare e sarai dalla parte dei bisognosi.Le finanze potrebbero assumere una nuova dimensione mentre guardi alla tecnologia per aiutarti ad aumentare il tuo saldo bancario. Potresti decidere di investire online o provare nuovi mezzi di archiviazione. Qualunque cosa tu provi farà ben sperare per il tuo futuro finanziario. Aspettati anche una o due occasioni fortunate.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi la cosa più importante sarà concentrarti sulle tue conoscenze e sul tuo potenziale per dare il meglio di te ed essere una persona pragmatica. Il tuo modo di parlare dovrebbe essere più sicuro. La tua generosità sarà fondamentale in questo giorno. SENTIMENTI: È un momento molto importante per mantenere un dialogo aperto e generoso con le persone vicine. Pianifica il futuro, risolvi questioni finanziarie e unisci le forze con la famiglia. La settimana si concluderà con l’autostima e la pianificazione del cambiamento. Le conversazioni con amici da lontano motiveranno i piani di viaggio. Tieni d’occhio i prezzi e non perdere le occasioni. Le scelte saranno giudiziose, chiuderanno il passato e rinnoveranno i sentimenti. Includi la cura della salute e della bellezza nella tua routine quotidiana.Oggi, Leo, sviluppi bizzarri e inaspettati potrebbero sconvolgere la tua vita. Potrebbero essere coinvolti soldi. Potrebbero arrivare nuove persone che aprono porte che alla fine conducono a una nuova vita. Potresti anche innamorarti a prima vista. Non è facile fare previsioni per una giornata strana come questa. Stai certo che quando vai a letto non sarai la stessa persona che eri quando ti sei svegliato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui la tua missione principale sarà quella di affrontare le questioni relative ai guadagni professionali e agli investimenti che vuoi fare. La fortuna ti accompagnerà se saprai interagire in modo piacevole.Notizie sorprendenti cambieranno la routine e il programma di lavoro. Rimani aggiornato sugli eventi, indaga sulle informazioni e scopri i misteri. La settimana si concluderà con decisioni professionali e nuovi progetti per il futuro. Firma un contratto e migliora le condizioni finanziarie. Possono verificarsi modifiche e porre fine alla confusione. Inizia un nuovo ciclo di vita. Accendere!Oggi potresti essere affascinato da film, musica e video. Potresti scoprire un nuovo interesse per il cinema, l’ingegneria del suono o la videografia che vuoi perseguire. Potresti decidere di leggere questi campi e applicare ciò che impari ai film che vedi e alla musica che ascolti. Se sei seriamente intenzionato a imparare queste abilità, questo è il momento di provarci. Ti divertirai!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per occuparsi di regolare i rapporti con gli altri per evitare malintesi e chiarire questioni in sospeso. Sarai in grado di offrire il tuo aiuto e supporto alle persone intorno a te che hanno bisogno di te e sarà una ventata di freschezza per loro. Le decisioni definitive porranno fine ai processi passati e faranno spazio a nuove esperienze. Stabilisci obiettivi, pianifica le finanze e investi in un viaggio o negli studi. La settimana si concluderà con nuovi progetti e unione familiare. Il cambiamento dell’ambiente favorirà l’amore. Questo sarà un buon momento per completare i tuoi progetti di matrimonio e dare una svolta alla tua vita. Apprezza i tuoi talenti!Potresti avere un forte bisogno di cercare l’avventura, Bilancia. Potresti voler fare un viaggio spontaneo in un luogo esotico, incontrare nuove persone in campi eccitanti o provare nuovi passatempi, forse oltraggiosi come il paracadutismo. Provaci se puoi, ma questo impulso potrebbe indicare la noia in qualche parte della tua vita. Cosa puoi cambiare del tuo stile di vita per evitare la stagnazione futura?

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno in cui la cosa più importante sarà che tu semini la tua armonia e la capacità di rendere felici gli altri, grazie al tuo buon cuore. Ciò che offri, verrà premiato in seguito. La giornata accenderà avvisi, con imprevisti, sorprese e movimenti atipici nella tua cerchia di amici, squadra o nell’ambiente professionale. Tieni le antenne accese anche nelle relazioni familiari. Le richieste possono aumentare nelle relazioni e nell’organizzazione della domanda. Le conversazioni di oggi riveleranno desideri e ambizioni. Fai pace con il tuo passato e recupera i collegamenti persi.Un’inaspettata pausa di carriera potrebbe arrivare, Scorpione. Dovrebbe essere eccitante e incoraggiante – e un po’ spaventoso! Non lasciare che l’apprensione ti prenda. Non vorrai lasciarti sfuggire questa opportunità. La tua fortuna potrebbe suscitare invidia in alcuni dei tuoi colleghi, ma non lasciare che questo ti infastidisca. Fai semplicemente quello che devi fare per far rotolare la palla e poi vai avanti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le Lune più significative si presentano ogni fine settimana di settembre, siete “quelli del weekend’.’lnizia il Primo quarto nel segno sabato 3, magnifico per le coppie in amore e promettente per chi cerca l’anima gemella. Nasce un sentimento propiziato da un grande Giove e da Venere, per gli ultimi tre giorni in Leone. Sarà per molti di voi il ricordo più bello dell’estate. Vincente pure un progetto professionale, un affare che coinvolge amici e parenti lontani. Un invito dall’estero: Usa, Australia, Nuova Zelanda, Ungheria. Meno penserete ai soldi, più ne avrete. INCONTRO SÌ: ultimi giorni di libertà sentimentale, entro il 5 sarete presi al laccio da Leone e Ariete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Un brivido passionale inaugura il vostro settembre, la Luna scorpionica mette a nudo i vostri desideri e risveglia i vostri sensi, per crescere ancora di più lunedì 5, quando arriva nel vostro segno e forma subito uno scatto eccezionale con Venere in Vergine: occasioni che si presentano così improvvise e veloci da non lasciare il tempo per riflettere. Quello che arriva è davvero valido, genuino, stabile: approfittatene. Questa bella Luna gioca anche un ruolo formidabile nella riuscita delle trattative professionali, in genere, ma c’è il pericolo di sviste. INCONTRO SÌ: Toro, vi adora. Vi vede bella come La dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Settembre apre con la Luna in Scorpione, agita il mondo del lavoro, ma niente di così significativo da sconvolgere i vostri piani. Fate bene, però, a rimandare questioni importanti al Primo quarto di sabato 3. Fase che è prima di tutto una poesia d’amore, romantica e passionale. Marte, sempre più incisivo, è un fuoco che provoca nuove situazioni pure in campo professionale, un cantiere reso solido da Saturno, interessante per i rapporti lontani (Mercurio), fortunato per Giove e, finalmente, pure Venere diventa positiva dal 5. Siete forti! INCONTRO SÌ: Venere settembrina, è fragola zuccherina. Da cogliere nel fertile campo della Vergine.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Succede sempre nel mese della Vergine, ogni cambio di Luna può nascondere delle incognite. Cautela, quindi, anche sabato 3, il Primo quarto richiama l’attenzione sull’ambiente professionale. Mercurio per fortuna vi sostiene mentalmente, però dovete considerare le ambiguità che si presenteranno con la vostra Luna Piena, il 10. Investigatori privati dovete diventare…Venere inizia a spiarvi lunedì 5, Marte provoca agitazione nel matrimonio e in casa, ma si tratta di onde che fanno parte della storia della vostra sognante vita. Il corpo vuole più attenzioni. INCONTRO SÌ: la storia del bacio alla francese? Il Cancro sa tutto, dalla Rivoluzione francese in poi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko di sabato 3 settembre: in arrivo tanta fortuna scritto su Oroscopo Più da Redazione.