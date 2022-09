“Mi ha trafitta!”: ricordo travolgente per Eleonora Daniele, la conduttrice non dimenticherà mai

La conduttrice Eleonora Daniele si sbottona dopo la sconvolgente esperienza: la sua vita è completamente cambiata.

In seguito al battesimo televisivo nella seconda edizione de “Il Grande Fratello”, avvenuta nel 2001, la conduttrice Eleonora Daniele è saltata sul carro della concorrenza, affidando la sua carriera alla pubblica emittente RAI.

Dopo una breve parentesi nelle fiction, l’ex gieffina ha esordito nel 2004 al timone di “Unomattina“, occupando tale ruolo sino al 2011. Ambiziosa e determinata, la mattatrice padovana ha affiancato il suo percorso lavorativo ad intensi studi universitari, collezionando una laurea in Scienze della Comunicazione, ed entrando nell’Ordine dei Giornalisti nel 2016. Grazie anche alle nuove competenze acquisite, i vertici di Viale Mazzini l’hanno promossa, inserendola nel format “Storie vere”, in seguito ribattezzato “Storie italiane“. Molti eventi hanno segnato la vita privata della conduttrice, dalle minacce della malavita, alla morte dell’amato fratello. A “TV, Sorrisi e Canzoni”, però, la conduttrice ha voluto raccontare della svolta epocale nella sua esistenza, metamorfosi avvenuta grazie alla maternità.

Eleonora Daniele, la nascita di Carlotta ha segnato un nuovo inizio anche per lei

La conduttrice di “Storie italiane” ha mosso i primi passi nel mondo della maternità nel 2021, dando i natali alla piccola Carlotta. Eleonora Daniele, neo-mamma per scelta a 45 anni, al riguardo ha asserito: “Sembrano volati, ma è vero che fisicamente non li sento. Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita. E’ una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio.“.

Durante le vacanze delle scorso anno a Porto Ercole, la conduttrice si è riscoperta vigorosa e scattante proprio grazie ai poteri da super-mamma acquisiti: “Stamattina, per esempio, ho giocato per due ore a paddle sotto il sole con mio marito e non mi è pesato minimamente, come invece sarebbe potuto accadere a 30 anni. Un anno fa mia figlia era piccolina e io, avendo fatto il cesareo, non riuscivo bene a muovermi. Invece adesso io sono in forma e lei cammina, corre, mi fa gli scherzi, ride, parla, ti risponde e fa già dei piccoli discorsi da sola. Saluta tutti i bimbi, è molto gioiosa e reattiva. Sono felice perché me la sto godendo.”.

La scelta di rimettersi in gioco dopo il lutto e le prime, travolgenti, emozioni

Eleonora Daniele ha da poco scoperto un nuovo mondo, legato ad emozioni intime, ed apparentemente minuscole: “Mi ha chiamata ‘mamma’ una mattina, prima che andassi a lavorare. Sono andata via senza parlare. Non ho reagito con le lacrime ma con il silenzio, come faccio di solito quando provo emozioni molto forti. Mi ha trafitta. È stato un momento unico…“. Anche la dipartita dell’amato fratello ha giocato un ruolo fondamentale nelle sue consapevolezze: “Carlotta è arrivata due anni fa ed ero già un po’ al limite. Prima dei 40 anni non avevo alcun istinto materno. Poi, dopo la scomparsa di mio fratello, c’è stato uno scatto interiore, mettici poi l’orologio biologico, il matrimonio, tante cose che, per citare il mio programma, hanno fatto la storia…“.

The post “Mi ha trafitta!”: ricordo travolgente per Eleonora Daniele, la conduttrice non dimenticherà mai appeared first on Ck12 Giornale.