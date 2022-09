Lorella Cuccarini | Frecciate urticanti allo storico partner: “Eri un gran provolone!”

La ballerina Lorella Cuccarini affronta lo storico compagno di avventure: il segreto l’ha lasciata senza parole.

Che si tratti di incantare il pubblico con coreografie esplosive, tormentoni estivi oppure programmi di successo, per Lorella Cuccarini la provvidenza e il talento hanno deciso di non porre alcun limite. La rodata showgirl romana ha esordito in RAI nel lontano 1985, senza latitare da allora sul piccolo schermo. Durante la sua carriera fluida e costruttiva, la conduttrice ha mietuto parecchi successi, annoverando decine di esperienze alla conduzione di format indimenticabili.

Sebbene ultimamente abbia indirizzato la sua carriera nel ruolo di coach dei talenti di “Amici”, la vulcanica soubrette ha da poco inaugurato il suo ritorno in sala di registrazione, e promette ai fan fuoco e fiamme. Se i più giovani la riconoscono nelle vesti di premurosa maestra di ballo e canto, i fan più longevi ricordano con nostalgia i weekend trascorsi in compagnia di Lorella Cuccarini e Marco Columbro nel varietà Mediaset “Buona domenica”.

Lorella Cuccarini di nuovo al fianco di Marco Columbro: la rivelazione che non si aspettava

Nonostante la showgirl sia legata dal 1991 al produttore Silvio Testi, con cui ha costruito una famiglia complice e unita, per lunghi anni il suo partner sul piccolo schermo ha portato il volto del collega Marco Columbro. Il conduttore toscano ha militato al suo fianco in “Buona domenica“, “Paperissima” e “30 ore per la vita“, e il loro sodalizio artistico rimarrà negli annali della TV italiana.

Dopo 4 figli, e numerosi progetti, Lorella Cuccarini ha riallacciato pubblicamente i rapporti con l’ex partner durante una puntata de “La vita in diretta”, in cui ha affiancato Alberto Matano dal 2019 al 2020. In tale occasione il mattatore baffuto le ha confessato un retroscena assai curioso: “Ti ho regalato rose rosse tutte le mattine. Le lasciavo in camerino e l’ho fatto per ben 15 anni…”. La conduttrice ha quindi deciso di sfatare una credenza popolare a cui molti spettatori negli anni si sono aggrappati: “Tutti pensavano che io e te fossimo marito e moglie. Non è mai successo niente, diciamo la verità.”

Lorella Cuccarini ha poi scherzato: “Eri un gran provolone e non ci si poteva fidare di te. Tra noi? Solo una grande alchimia!“. Non abbiamo alcuna ragione per mettere in dubbio la versione della showgirl: quello che è certo è che Lorella e Marco hanno rappresentato una delle coppie più amate del ventennio ’80-’90…

