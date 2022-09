Elodie, una sindrome crudele | “Faccio il disastro”: grave problema con gli uomini

La cantante Elodie nasconde un’insicurezza profonda: ecco cos’è successo davvero nella coppia prima della rottura.

Elodie, al secolo Elodie Di Patrizi, ha da poco esordito al cinema nel ruolo di femme fatale in salsa puramente garganica. La performer di “Andromeda” e “Bagno a mezzanotte” deve al suo percorso nel format “Amici” il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, e i fan hanno assistito ad una graduale e sconvolgente metamorfosi nel corso della sua evoluzione umana ed artistica.

Dal presunto anatroccolo insicuro e dubbioso, infatti, è sorta una vera e propria diva, inneggiata dal movimento LGBT+ e da milioni di giovani follower. Il suo videoclip “Bagno a mezzanotte”, inoltre, si è configurato come la pietra miliare che ha segnato il suo status da sex-symbol. Nonostante la fama e il successo riscosso, però, la cantante romana nasconde alcune difficoltà relazionali piuttosto invalidanti. Persino la sua storia più celebre, che la vedeva a fianco del sanguigno Marracash, ne è stata inficiata, spingendo poi la coppia sull’orlo del baratro.

Elodie racconta il vero trigger dietro alla rottura con Marracash

Come da lei più volte dichiarato, Marracash ha rappresentato per Elodie un punto tutt’ora inarrivabile nella sua vita sentimentale. La cantante capitolina ha ribadito parecchie volte di rimpiangere il focoso rapporto con il collega e, nonostante il naufragio della relazione, tra i due intercorre tutt’ora reciproca elettricità.

L’interprete di “Brividi” e la sensuale Elodie si sono conosciuti sul set del video “Margarita” nel 2019, e il casuale incontro si è trasformato in un colpo di fulmine in piena regola. A tal proposito Elodie ha ammesso: “Durante il video il flirt era già vero. È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato.”.

Elodie spiega in seguito la natura del loro rapporto passato e attuale: “C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile. Molto molto. Difficile. Come ha detto lui di recente, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso…”.

Una palpabile nota di rimpianto persiste nella cantante di “Tribale”, assurta al successo dopo un’infanzia assai difficile e controversa. Le insicurezze di una vita tendono a manifestarsi negli ambiti più delicati del suo privato, come la stessa Elodie conferma: “Ho una sindrome dell’abbandono grande quanto me. Forse è per questo che, proprio quando mi sto per consegnare a qualcuno, faccio il disastro…”. Chi lo sa se tra i due esiste la possibilità di un ritorno di fiamma…

