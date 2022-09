Elisa Isoardi, un grave errore | “Le ho chiesto scusa”: l’ha fatta soffrire

La conduttrice non si trattiene e ammette un legame difficile, nella propria vita. Elisa Isoardi, però, è pronta: l’ha fatto davvero

Miss Cinema 2000, Elisa Isoardi da Miss Italia non si è più fermata. Il concorso di bellezza le apre una via privilegiata nel mondo della moda, che però abbandona presto per la televisione, dove da sempre vuole lavorare. Qui approda con programmi di successo e oggi, dopo qualche anno di pausa, è pronta al grande ritorno.

Nella vita privata di Elisa Isoardi, però, ci sono stati alcuni grandi dolori. Tra amori e famiglia, ha dovuto anche ammettere un momento di grande sofferenza: le ha chiesto perdono.

Elisa Isoardi e il rapporto con la madre

L’ultima volta che abbiamo visto Elisa Isoardi in televisione era il 2020 con “La Prova del Cuoco” che ha raccolto dalle mani di Antonella Clerici e ha portato fino alla chiusura definitiva. Da quel momento, però, per lei la strada della televisione si è fatta più intricata e, per rilanciarsi, ha accettato di partecipare a due reality show. Il primo è “Ballando con le Stelle“, dove ha danzato con il professionista Raimondo Todaro. Il secondo è invece “L’Isola dei Famosi“, dove si è mostrata in tutto e per tutto.

Dopo tanta gavetta e diversi anni di pausa, però, è finalmente pronta a ritornare in tv. Rai2, infatti, le ha affidato un programma alla domenica pomeriggio: si chiamerà “Vorrei Dirti Che” e racconterà storie profonde e toccanti. In questi due anni di pausa, Elisa Isoardi ha ammesso di aver riflettuto molto, sia a livello personale che professionale. Nel corso di un’intervista a Confidenze, la conduttrice ha detto: “Nel mio periodo di pausa dalla tv ho meditato, mi sono guardata dentro e ho rivisto le mie priorità“.

In particolar modo, durante questi due anni Elisa Isoardi ha voluto fare pace con sua madre, con la quale ha avuto un rapporto non sempre facile. “Le ho anche chiesto scusa per un sacco di cose, soprattutto per le mie assenze” ha ammesso. Il periodo di pausa, infatti, l’ha fatto riflettere molto sui propri affetti e sulla loro importanza, come l’amore di suo fratello e di sua mamma.

Oggi, Elisa Isoardi è pronta al ritorno in TV con una rinnovata serenità, mentale e corporea. Per prepararsi sta anche prendendo lezioni di tennis, che la aiuta a tenersi in forma e a concentrarsi sulle cose positive.

The post Elisa Isoardi, un grave errore | “Le ho chiesto scusa”: l’ha fatta soffrire appeared first on Ck12 Giornale.