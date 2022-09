Detective Test | Vesti i panni di un investigatore e risolvi per primo

Questo Detective Test è ideale da fare in gruppo o a coppie. Vediamo chi risolverà per primo l’indovinello.

Questo Detective Test è ideale per chi si trova in compagnia e vuole sfidare il partner o gli amici. Se invece sei da solo, ti cimenterai valutando le tue abilità, ma attenzione alle brutte figure anche con sé stessi!

Alcune persone hanno un fiuto speciale, come un istinto che le guida davanti al ragionamento logico. Ma se si mescolano istinto e ragionamento, allora si possono fare grandi cose. Si crea un mix micidiale per affrontare qualsiasi prova nella vita.

I rompicapo e test come questi servono per staccare la mente e svagarsi per qualche minuto. Contemporaneamente però testiamo le nostre abilità e ci mettiamo alla prova. In questo gioco non avrai un limite di tempo, ma dovrai cronometrarti ugualmente per scoprire che livello raggiungerai. Sei pronto? Iniziamo, concentrati e svuota la mente da tutti i pensieri. Osserva bene la figura in alto: cosa non va in quell’immagine della ragazza? Trova l’errore!

La soluzione del Detective Test

Gli appassionati dei film gialli e delle serie mistery sono persone che amano vestire i panni di un investigatore. Oggi hai fatto finta di essere un commissario famoso come Montalbano e scovare l’errore clamoroso nella figura.

Come avrai già sbirciato dalla soluzione, l’orecchino della ragazza non è al suo posto nel buco del lobo. Forse hai guardato altri dettagli e non lo avevi notato, o magari invece hai risolto. Ma quanto tempo ci hai messo?

Se hai impiegato:

da 20 a 15 secondi: LIVELLO DEVI ALLENARTI ANCORA MOLTO , ci hai messo davvero troppo tempo

, ci hai messo davvero troppo tempo da 15 a 10 secondi: LIVELLO BASE , potevi fare molto meglio

, potevi fare molto meglio da 10 a 5 secondi: LIVELLO QUASI FENOMENO, in pochi secondi ce l’hai fatta, compimenti

Se invece ci hai messo meno di 5 secondi, sei un genio e puoi sfidare chiunque. Probabilmente anche nella vita sei una persona a cui i dettagli non sfuggono. Complimenti! Troverai altri test come questo per continuare a giocare da solo o in compagnia.

