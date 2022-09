Una notizia che ci parla dell’estate che si sta concludendo. Abbiamo scoperto, infatti, che nel mese di agosto la villa dove fu girato Il Padrino, regia di Francis Ford Coppola, è stata data in affitto, per periodi più o meno lunghi, a turisti che volevano vivere in quell’ambiente. Pensate che la dimora è su 1.000 metri quadri, sono 5 camere e viene a costare 50 dollari al giorno. Costa meno la villa del “Padrino” che una casa a Cortina d’Ampezzo.