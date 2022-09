Test Logica | Quale si riempie per prima? 5 secondi per scegliere la tanica giusta

Risolvi in 5 secondi questo test logica ma attenzione perché non solo dovrai essere velocissimo, ma anche molto abile nel ragionamento.

Questo Test Logica è dedicato a tutti gli appassionati che non si spaventano ad avere solamente 5 secondi per risolvere! Ce la farai?

Questi giochetti non vanno mai in vacanza. Vediamo se sei capace di risolvere questo test logica. I rompicapo e i test logica sono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è stato un grande incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. gli appassionati si cimentano con cruciverba, rebus, indovinelli e rompicapo di tutti i tipi.

In rete poi puoi trovare innumerevoli i giochi figurali come questo che ti proponiamo, nel quale dovrai dimostrare di essere un abile osservatore. A volte basta un po’ di allenamento per il nostro cervello per tenerlo in allenamento e divertirsi allo stesso tempo.

Ora concentrati e punta un countdown di 5 secondi. Potrai farlo anche comodamente utilizzando la funzione del cellulare. Sei pronto? Iniziamo. Osserva bene la figura in alto: quale tanica di riempirà per prima?

La soluzione del test logica

Siamo troppo abituati a fare i calcoli con la calcolatrice e a sbirciare per pigrizia le soluzioni di un gioco in anticipo. Come una vera palestra in cui fai allenamento regolarmente, anche la nostra memoria va potenziata ad esempio. Abbiamo tante potenzialità ma spesso non le sfruttiamo, è il momento di mostrare quanto siamo abili.

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. come potrai notare dalla figura qui sopra, la tanica che si riempirà per prima è la C. Ce l’hai fatta a trovare la soluzione corretta in 5 secondi? Allora compimenti, sei davvero geniale.

Probabilmente sei già allenato e avere poco tempo a disposizione non ti mette sotto stress. Se non ce l’hai fatta invece, dovrai allenarti ancora e forse sei una persona che ha bisogno di più tempo e calma per risolvere questi giochetti. Troverai senz’altro il test logica che fa al caso tuo e potrai sfidare tutti, dimostrando di essere il migliore.

