Test Aguzza la Vista | Nessun indizio: se vedi solo fiori, non ce la farai

I Test Aguzza la Vista sono ottimi per stimolare la nostra mente. Nessun indizio e non avrai tempo limitato, che livello raggiungerai?

Il test Aguzza la Vista possono farti impazzire e solitamente si ha davvero poco tempo a disposizione per la soluzione. Con questo gioco che ti proponiamo non sarà così. Avrai tutto il tempo che ti serve, tuttavia non avrai alcun indizio. Vuoi provarci? Sei nel posto giusto per mettere alla prova le tue abilità e testare la tua vista!

Sicuramente ami i rompicapo, forse credi di essere velocissimo e di farcela anche in meno tempo. I test aguzza la vista sono indovinelli divertenti che stimolano la nostra mente. Sai che esistono diversi tipi di rompicapo in base alle difficoltà? Forse questo sarà difficile per te perché il disegno da osservare è complesso. Provaci lo stesso!

Molte persone sono in difficoltà a risolvere, poiché il fatto di avere un tempo limitato a disposizione mette loro sotto stress. Questi giochetti devono essere semplicemente un diversivo e passatempo, senza ansie e senza stress.

Se poi sarai così veloce, tanto meglio! Vedremo il livello che raggiungerai, pertanto punta un timer e stoppalo appena credi di aver trovato la soluzione. Osserva bene la figura in alto: non ci sono solo fiori ma c’è un altro elemento, trovalo!

La soluzione del Test Aguzza la Vista

Non poi così facile vero? D’altra parte non avevi alcun tipo di indizio. Dovevi osservare bene la figura e i fiori tutti uno accanto all’altro. C’era un elemento intruso, lo hai visto.

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Nella figura qui sopra potrai vedere che nella figura è presente una lettera N, contrassegnata da un cerchietto verde. Se l’hai trovata, ora vediamo quanti secondi ci hai messo.

Se hai impiegato:5 a

da 20 a 15 secondi: LIVELLO BASE , potevi decisamente fare di meglio

, potevi decisamente fare di meglio da 15 a 10 secondi: LIVELLO BUONO , la maggior parte delle persone raggiunge questo livello

, la maggior parte delle persone raggiunge questo livello Meno di 10 secondi: LIVELLO AQUILA, ci vedi davvero bene e sei stato molto abile a trovare l’elemento intruso.

Se non hai raggiunto il livello sperato, dovrai continuare ad allenarti con altri giochetti e test.

