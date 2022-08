ReFRESH – Free From Trash, il progetto educativo che porta la sostenibilità nelle scuole

Pratiche zero waste, autoproduzione, orticoltura e mindfulness. Sono questi i 4 pilastri attorno ai quali ruota “ReFRESH – Free From Trash”, il progetto educativo che porta la sostenibilità tra i banchi di scuola. A cura di Inspire e TerraLab Onlus, due associazioni di tutela ambientale che promuovono stili di vita sostenibili attraverso il coinvolgimento attivo della

comunità sul territorio, Refresh partirà a settembre con corsi formativi gratuiti per le scuole di ogni livello, su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni, fornendo strumenti pratici, consapevoli e attuali per educare all’importanza di adottare stili di vita rispettosi del Pianeta, partendo da sé e coinvolgendo la propria comunità.

Inspire e TerraLab si avvalgono dell’outdoor education come metodo di insegnamento, dell’apprendimento esperienziale e del learning-by-doing, senza mai dimenticare i principi del design thinking. I percorsi sono caratterizzati dall’applicazione di tecniche contemplative, della respirazione e della connessione con sé stessi e con la natura, in quanto elementi fondanti di una vita consapevole e sana, da utilizzare come strumenti per imparare a vivere nel rispetto degli altri e dell’ambiente. I partecipanti delle scuole saranno coinvolti in queste attività assieme alle famiglie e al personale scolastico, perché l’educazione ambientale è qualcosa che riguarda tutti e che, più di altre battaglie, esige un forte spirito di squadra.

Il crowdfunding

Come si diceva, i percorsi sono gratuiti: l’intento è poter offrire l’opportunità di partecipare a qualsiasi istituto. Per raccogliere i fondi necessari ad attivare i percorsi è stata attivata attivata una campagna di crowdfunding: ogni piccola donazione, può fare la differenza e permettere a nuovi studenti di imparare la sostenibilità.

Come portare ReFRESH nella propria scuola

Per le realtà del settore privato che desiderano supportare il progetto e per le scuole che hanno interesse ad attivare il percorso, è possibile contattare inspire.ecoparticipation@gmail.com e info@terralab.org.

