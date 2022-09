Oroscopo Paolo Fox di venerdì 2 settembre: amore al top per oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Continuerai comunque in uno stato d’animo focoso e arrabbiato, ti arrabbierai molto facilmente e non ti mancheranno le ragioni perché sul lavoro verrai tradito o farai uno sporco scherzo. Ma siccome sono in un momento di fortuna, anche se molte volte non ci credi, alla fine non andrà bene per loro e avrai successo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Devi stare attento perché potresti subire un tradimento o qualche esperienza particolarmente spiacevole, sia sul lavoro che nella tua vita intima. Urano è nel tuo segno e ti porta molte sorprese, quindi quando sembra che tutto sia molto ben canalizzato e vada meravigliosamente, potrebbe improvvisamente crollare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nonostante la tua intelligenza e capacità, oggi incontrerai molti ostacoli e affronterai una giornata molto faticosa. Alla fine le cose si risolveranno e tu eliminerai gli ostacoli, ma è probabile che ci vorrà molto lavoro. Fai il contrario di ciò che gli altri sono sicuri che farai e avrai successo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Anche se a volte hai momenti di fede e ottimismo, in cui vedi tutto chiaramente e ti senti capace di tutto, tuttavia, questi momenti di solito non durano a lungo, e oggi ti aspetta una giornata più instabile o uno di alti e bassi più emotivi. Ma se ieri ti sei sentito capace di realizzare i tuoi sogni oggi, in realtà non è cambiato nulla.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Fortunatamente, oggi passerai chiaramente da meno a più. Al mattino non ti sentirai troppo bene e le difficoltà ti travolgeranno, a torto o a ragione. Tuttavia, con il passare della giornata, il tuo umore migliorerà e i problemi svaniranno, così che alla fine ti sentirai vittorioso e felice.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi avrai una giornata più ottimista e sarai più disposto a lottare per i tuoi sogni e le tue ambizioni, o almeno non permetterai a chi non ti apprezza di farla franca. Trascorrerai una buona giornata, anche se non sarà né comoda né serena, ma soprattutto perché il tuo umore sarà più positivo. Trionfo sui concorrenti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ancora una volta occasioni favorevoli ti incontreranno di nuovo. Dopo alcuni momenti di turbolenza, recupererai ancora una volta il senso positivo della tua vita e del tuo destino e, grazie alla tua grande abilità e diplomazia, farai in modo che chi ti circonda finisca per andare nella direzione che desideri, nel lavoro e nel tuo vita intima.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Soluzione di problemi sentimentali o tendenza a mettere le cose in una luce positiva. Sei in un buon momento astrologico e i problemi tendono a essere risolti, sia sul lavoro che nella tua vita intima. E quelli che saranno esclusi sarà perché sono stati un ostacolo al tuo sviluppo o alla tua felicità, e più tardi vedrai chiaramente.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Da questo momento in poi inizia per te una tappa francamente buona, anche se non tutti i giorni saranno meravigliosi e trionfanti. Eccellenti influenze astrali ti porteranno a fare grandi progressi nella tua vita professionale e anche in materia di cuore. Il nuovo corso che inizia sarà l’ideale per te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Inizi una nuova fase con molta forza e una rinnovata ambizione che sarà completata da uno spirito combattivo senza pari. Hai grandi possibilità, ma non rilassarti, perché intorno a te hai anche avversari importanti e persone che non vogliono la tua promozione anche se ti fanno tanti complimenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non ti dispiace soffrire o avere perdite quando sei sicuro di fare le cose per una buona causa, e la cosa più importante è che inizierai questo nuovo corso con i tuoi principi e ideali rinnovati e più forti che mai, cosa che molte volte portarti a creare problemi o subire inutili ostacoli. Stai attento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Fai attenzione, amico Pesci, perché stai per prendere una decisione importante o prendere una svolta radicale nella tua vita, ma seguirai una strada sbagliata o ti condurranno ad essa con l’inganno. Non avere fretta, pensaci bene prima di farle e sarai molto felice. È tempo di calma e riflessione, di non fare cose pazze.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 2 settembre: amore al top per oggi scritto su Oroscopo Più da Redazione.