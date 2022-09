Oroscopo Paolo Fox del weekend 3 e 4 settembre. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Adesso hai una condizione planetaria migliore e che ti consente un buon recupero. Bisogna lasciarsi andare un po’ di più ai sentimenti, e cercare di tenere lontane tensioni che riguardano il lavoro o lo studio.

Toro – Non è facile per i nati del segno in questo periodo riuscire a fare tutto quello che desiderano. In genere ti piace programmare le cose da fare, ma ultimamente ci sono degli imprevisti che non ti consentono di realizzare quello che desideri.

Gemelli – Ci sono dei cambiamenti e delle trasformazioni che non sempre sono accolte con gioia. Negli ultimi mesi hai dovuto fronteggiare Saturno all’opposizione, e i cambiamenti che ci sono stati non ti soddisfano come vorresti.

Cancro – Ci saranno occasioni positive da sfruttare nel lavoro. Saturno nelle prossime settimane però potrebbe creati qualche problema, quindi datti da fare e non rimandare ulteriormente alcune decisioni.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Vi sentite nervosi e stanchi, cercate attenzione dagli altri e maggiore riconoscimento. Siete un segno energico e non essere presi in considerazione vi da molto fastidio.

Vergine – Ci sono molte cose da organizzare, ma più ti dai da fare e maggiori occasioni di ottenere successo hai. Non esitare a cercare altre soluzioni, infatti le occasioni per mettere in mostra le tue qualità non mancheranno.

Bilancia – Chi ha deluso la tua fiducia in passato, ti ha ferito molto e per te è difficile dimenticare questo torto. Sei un segno che tiene molto al rispetto, ma non sempre però gli altri hanno la stessa attenzione nei tuoi confronti.

Scorpione – I lavoratori autonomi hanno maggiori occasioni di successo. Non esitare a metterti in gioco e ad accogliere una sfida, sei forte e avrai l’opportunità di dimostrarlo anche agli altri.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – C’e’ un grande recupero, le opportunità migliori però saranno soprattutto durante il mese di novembre e dicembre, quando Giove entrerà nel vostro segno zodiacale. Per stare bene avete bisogno di poter gestire in maniera autonoma e più libera la vostra vita.

Capricorno – Da sabato avrai l’occasione di farti valere e di dimostrare quanto vali. Non è facile in questo momento tirare fuori la propria forza, ma le stelle sono positive e vale la pena cercare di impegnarsi per sfruttare questa condizione di forza.

Acquario – In questo periodo sei molto distratto, e può capitare di dire e fare cose sbagliate. Cercate di goderti un pò di più queste giornate, durante le quali avete maggiori opportunità per poter recuperare anche dal punto di vista sentimentale.

Pesci – Stai attraversando una fase molto particolare, in cui è possibile apportare cambiamenti importanti nella propria vita.

