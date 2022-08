Tomaso Trussardi, un episodio orribile | Confessione a cuore aperto: “Cicatrice inguaribile”

L’ormai ex marito di Michelle Hunziker nasconde un passato di sofferenza. Per Tomaso Trussardi il dolore non se ne andrà mai

Erede del grande marchio bergamasco Trussardi, Tomaso nell’ultimo anno è sicuramente stato al centro del gossip più di quanto avrebbe mai voluto e si sarebbe mai immaginato. La fine del matrimonio con Michelle Hunziker, dopo dieci anni d’amore e due figlie, ha infatti dominato i gossip per diversi giorni: un fulmine a ciel sereno, che ha sconvolto tutti i fan della coppia ma non solo.

Nella vita di Tomaso Trussardi, però, non c’è stata solo questa separazione a creargli dolore. Nella sua adolescenza ha dovuto vivere un addio dolorosissimo, uno strappo senza pietà che non si ricucirà mai.

Tomaso Trussardi e l’incidente del fratello

Classe 1983, Tomaso Trussardi è oggi uno dei personaggi più importanti della moda e dell’imprenditorialità italiana. Con la famiglia, infatti, porta avanti uno dei marchi più famosi del mondo, che porta il suo cognome in alto: i capi Trussardi sfilano nelle passerelle più importanti del globo. L’azienda di famiglia è quindi la sua realtà e la sua quotidianità, anche se non ha sempre lavorato lì: dopo la laurea in Economia, ha infatti iniziato a lavorare come responsabile per la rivista “Motori“ di Libero.

In famiglia, Tomaso vive l’imprenditorialità fin da quando è piccolissimo: da bambino, con la sorella, sfilava lungo le passerelle presentando le collezioni kids. Lui e la sorella, però, avevano anche un terzo fratello, che in realtà era il maggiore di tutti: Francesco. A soli ventinove anni, quando Tomaso ne aveva quindici, Francesco è rimasto vittima di un incidente stradale, che l’ha portato via per sempre.

A raccontare questa dura vicenda è proprio l’ex marito di Michelle Hunziker, che ha aperto il suo cuore in occasione di un’intervista a Verissimo. “Mi manca non aver conosciuto la persona, perché quando se ne è andato avevo solo 15 anni. L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare” ha detto. Francesco, inoltre, se n’è andato solo tre anni dopo suo padre: il vuoto che le due figure han lasciato in Tomaso, la sorella e la madre è enorme e non si riempirà mai.

Ancora oggi, Tomaso racconta l’episodio come impossibile da superare. “Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono” ha ammesso alla Toffanin, visibilmente commossa.

