Test logica | 5 secondi per trovare l’errore: un vero detective ci riesce

Vuoi giocare a fare il detective? Sei nel posto giusto. Prova a cimentarti con questo test logica ma attenzione perché avrai solo 5 secondi.

Questo test logica può essere davvero difficile e in questo caso dovrai aguzzare la vista in pochi secondi! Vediamo insieme se sei in grado di farcela e quale livello raggiungerai.

Il test logica che ti proponiamo è dedicato a chi ama scovare i dettagli e non tralascia nulla. È di tipo figurale, non dovrai ragionare ma solo aguzzare bene la vista. Se giochi a fare il detective, sei nel posto giusto. Ami questo genere di indovinelli? Se è così magari per te potrà essere un po’ più semplice ma quanto tempo ci metterai?

Ora concentrati e procurati un cellulare per impostare un countdown di 5 secondi. Il tuo cervello sarà obbligato a catalogare i dettagli dell’immagine in un tempo limitatissimo, quindi rilassati e fai un bel respiro.

Osserva bene la figura in alto: trova l’errore presente nel disegno ma occhio ai secondi che scorrono. Inizia subito!

La soluzione del test logica

Gli indovinelli e i rompicapo sono un ottimo passatempo e fonte di svago durante la giornata. Puoi farli in qualsiasi momento anche ora se sei in vacanza e ormai in rete ce n’è per tutti i gusti. La difficoltà è nel quesito del test oppure nel tempo a disposizione. Avere pochi secondi può mettere sotto pressione, ma se sei stato bravo a concentrarti forse ce l’hai fatta.

Vediamo se hai dato la risposta corretta. Torna ad osservare per un attimo la figura: ti sei accorto che c’è un errore nella prima ombra? Il ragazzo con la maglietta verde ha un braccio sul fianco e uno steso, mentre nell’ombra entrambe le braccia sono sul fianco!

Vediamo insieme che livello hai raggiunto. Se ci hai impiegato:

da 20 a 10 secondi: LIVELLO SCHIAPPA , potevi fare davvero molto meglio

, potevi fare davvero molto meglio da 10 a 5 secondi: LIVELLO BASE , non male ma potevi essere più veloce

, non male ma potevi essere più veloce Meno di 5 secondi: LIVELLO DETECTIVE, si un asso dei test di logica

Allenati ancora per migliorare il livello e continua a divertirti con giochetti e indovinelli.

The post Test logica | 5 secondi per trovare l’errore: un vero detective ci riesce appeared first on Ck12 Giornale.