Test Illusione Ottica | I veri geni ce la fanno in 3 secondi: sei come loro?

Questo Test Illusione Ottica è perfetto per chi vuole dimostrare di essere un genio. Prova a farcela in 3 secondi e dimostra chi sei.

Ti si stanno già intrecciando gli occhi eh? Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere il Test Illusione Ottica in 3 secondi.

Sai perché il 90% delle persone non risolve questi giochetti? La maggior parte delle persone ha bisogno di più secondi per trovare la soluzione e si allena per migliorarsi e per diventare più veloce.

In questo indovinello dovrai armarti di intelligenza e non cadere nella trappola. Un’illusione ottica inganna la vista, facendogli percepire qualcosa che non esiste o facendole percepire in modo scorretto, ciò che nella realtà si presenta diversamente.

Ora prenditi qualche secondo per concentrarti e punta il countdown di 3 secondi. Osserva bene la figura in alto: quali linee sono parallele?

La soluzione del Test Illusione Ottica

Sai che esistono 3 tipi di illusioni ottiche? Sono quelle ottiche, percettive o cognitive. Nel primo caso vedi qualcosa che non esiste e non riesci a distinguere la realtà dall’illusione. Nel secondo caso si tratta di qualcosa che tu percepisci, ma che non vedi realmente ad esempio appena chiusi gli occhi. Infine, il tuo cervello cataloga un’informazione che i tuoi occhi in realtà non vedono ad esempio un paradosso prospettico.

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Il quesito del test era semplice: quante linee parallele ci sono nella figura? La risposta è tutte! Se credi che non lo siano, devi sapere che sei vittima dell’illusione ottica di Zöllner.

Nella figura in alto in bianco e nero,le linee nere sembrano non essere parallele, in realtà lo sono! L’illusione è data dal fatto che le linee corte e inclinate, creano un angolo con le linee più lunghe, illudendo l’occhio dell’osservatore!

Se non ti sei fatto ingannare, significa che hai guardato ma hai anche al tempo stesso ragionato in modo intelligente. In 3 secondi non era facile, ma ora che sai la soluzione potrai sfidare i tuoi amici.

