Si chiama Cesyra sta conquistando il web, prossimamente anche attrice ecco la sua cover su BREAK MAGAZINE

Arriva martedì 31 agosto il nuovo numero di Break Magazine dedicato alle donne, alle emozioni ma soprattutto alle persone semplice che amano vivere la vita. «voglia di amare» infatti il messaggio della storia di copertina che ha come protagonista Cesyra che ci racconta in un po’ dice Cesyra: Tutto accade intorno a te all’improvviso. […] è proprio vero la vita è strana, per certi versi un riesame continua, molte volte provo ad osservarla con tutte le mie forze da altri punti di vista, ma in realtà… ne esco sempre sconfitta, la vita, “la vita” accade, senza che ci dia tempo di analizzare, o metterla in prospettiva. Forse questa esplorazione, questa riflessione, in questo momento della mia esistenza, la ritengo importante, e persino necessaria. D’altra parte, come ho scoperto da alcune mie vecchie foto, i ricordi non significa soltanto sentire malinconici per qualcosa che svanisce come il tempo, ma guardare avanti e capire che c’è ancora molto da fare.

Senza dubbio l’intervista del mese di aprile è la più autentica, e interessante di Cesyra, che ha fatto di sé una ricerca interiore, che recita quella famosa frase dell’oracolo di Delfi: “diventa ciò che sei”. Una intervista che mette in evidenza la donna come simbolo, “diviso” di quella ricerca affannata attraverso il suo io, e molte volte attraverso un’immagine, un foto, a cui siamo ancorati i nostri momenti migliori, è sono proprio quei momenti aggiunge Cesyra che ci aiutano a capire chi siamo realmente.

breakmagazine.it Italia è pronto ad affrontare una nuova sfida: La semplicità diventa la protagonista del mese ce lo dimostra i grandi social come TIK TOK pari passo con il mondo, ha fatto enormi passi avanti sulla strada dell’accettazione, dell’apertura alla diversità e dell’inclusione.

Chi era la tua icona di bellezza crescendo?

Mi sono sempre ispirata al modello di donna anni 60/70 alla quale trasmetteva sensualità senza dover mostrarsi, come La Monroe. Icona di bellezza indiscussa. Quale giocava molto su questo punto e faceva perdere la testa agli uomini facilmente. Crescendo ho seguito molto mia mamma, quale Brasiliana ha sempre avuto un impeccabile stile eleganza e bellezza nel vestire e nell’ atteggiarsi che riporto ancora oggi nel mio quotidiano.

[ngg src=”galleries” ids=”33″ display=”basic_imagebrowser”]

Progetti futuri? Possibile anche un progetto moda?

Mi piacerebbe moltissimo, da piccolina facevo le sfilate da sola con gli abiti, mi presentavo da sola al microfono, quindi esperienza non manca A parte gli scherzi, ho sfilato per Miss Italia in passato e amavo l’adrenalina che trasmetteva.

Un film recente italiano e straniero che ti ha particolarmente colpito?

Amo cimentarmi in diversi generi, l’ultimo visto parla di amore, una bella storia tra due persone sposate per convenienza e che alla fine si sono innamorate, classico finale romantico ma molto bello il tema che tuttora è presente al giorno d’oggi il matrimonio per avere diritti.

Ti piacerebbe poter fare un’esperienza all’estero per confrontarti con un’altra realtà lavorativa e artistica?

Moltissimo, purtroppo il mio legame con la famiglia è molto accentuato ma sicuramente prima o poi realizzerò questo mio sogno, amo viaggiare per poter conoscere altre realtà.

Cosa ti auguri per il futuro?

Realizzarmi professionalmente, questo è sicuramente un aspetto fondamentale e che ancora devo lavorarci.

Che consiglio ti senti di dare a chi non ha fiducia in sé?

Di cercare la propria vocazione, magari anche artistica, di solito queste persone hanno un senso sviluppato con l’arte.

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Vorrei darmi ancora un po’ di tempo prima di tirare le somme, credo che tutto ciò che ho vissuto rappresenti almeno in parte ciò che sono oggi, quindi tutto sommato posso esserne soddisfatta, fino a qui.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Un punto fondamentale, sono molto sentimentale. Amo credere che ci sia qualcuno che in questo momento stia pensando a me.

come sei nella vita privata?

Molto tranquilla, mi piace godermi la mia famiglia, magari in montagna oppure a casa guardando un film.

cosa vorresti che le persone capissero di te?

Sicuramente che non mi arrendo mai, prima o poi avrò quello che voglio.

quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

I viaggi, sono una ragazza molto fortunata, questo lo porto dall’infanzia fino ad oggi. Ogni anno cerchiamo di fare una tappa con tutta la famiglia.

sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Favorevole se usata con buonsenso. Dobbiamo amarci per quello che siamo e correggere qualche difetto senza esagerare.

ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

La mia famiglia e pochi amici, purtroppo da poco tempo ho perso il mio adorato papà, per il quale porto un grande vuoto e in questi momenti conto su una mano le persone che mi sono vicine, da una parte meglio così, dall’altra ti fa pensare.