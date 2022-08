“Sfruttato biecamente!”: lo sfogo di Nicola Savino, lei non gli dà pace

Il conduttore Nicola Savino nasconde risvolti della sua vita privata assai curiosi: ecco cosa accade tra le mura domestiche.

Il conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino ha da poco archiviato la sua esperienza nelle reti del Biscione, saltando alla concorrenza del colosso Sky. In particolare, il poliedrico autore e conduttore agguanterà il timone di un nuovo show inserito nell’access prime time dell’ottava rete generalista, TV8. In merito al cambio di rotta, Savino ha dichiarato all’ANSA di essere entusiasta della nuova sfida professionale in Sky: “TV8 è una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8 secondi…“.

Il nuovo programma si configurerà, a suo dire, come un “game-show straordinario“, e raccoglierà un centinaio di partecipanti al misterioso quiz. In parallelo, il conduttore porterà avanti la sua storica collaborazione con Radio Deejay, e la sua agenda di impegni si profila fittissima e serrata. Abbiamo inoltre scoperto che, al di là delle ambizioni professionali, Nicola Savino si rivela un perfetto “family-man”: ecco cos’ha dichiarato circa la sua vita privata…

Nicola Savino, l’uomo oltre allo showman: ecco le dichiarazioni incrociate con la storica compagna

L’apprezzato conduttore è convolato a nozze nel 2009 con la sua Manuela Suma. I due fanno coppia fissa da quasi un ventennio, e hanno allargato la famiglia con la nascita della figlia Matilda. Secondo Manuela, il marito avrebbe avuto difficoltà ad affrontare l’adolescenza della ragazza, come confessato a “Vanity Fair”: “È un papà molto affettuoso, molto presente che, però, sta vivendo un po’ male questo passaggio…“. E il conduttore ha confermato: “Perdo la pazienza ogni tanto, e ho quasi sempre torto perché bisognerebbe essere fermi, decisi, ma mantenere la calma.”.

Il conduttore ha in seguito precisato: “Mi sono ritrovato all’improvviso un’altra donna in casa, e ancora non ho visto niente. È sempre una bimba, ma vedi che è già un’altra cosa. Guarda Grey’s Anatomy, è pazza di Patrick Dempsey…“. Nonostante le prevedibili incomprensioni legate alla fase adolescenziale, Nicola Savino dedica molto tempo alla famiglia, e cerca di essere presente il più possibile, come confermato dalla compagna Manuela: “È come se fossi sposata con un impiegato statale dagli orari fissi. E cucina anche!“. Il mattatore ha ammesso divertito: “Esce fuori il tramviere che è in me. Non rinuncerei mai a trascorrere del tempo con la mia famiglia. Anzi, spesso riusciamo anche a pranzare tutti insieme…“.

Insomma, Nicola Savino sembra aver ben chiare le sue priorità nella vita, come del resto la giovane pargola di casa, con cui gli equilibri stanno velocemente mutando. “La nostra tradizione era accompagnarla a scuola tutte le mattine, ma è terminata da poche settimane.”, ha raccontato. “Lei ci ha pregato e supplicato di farla andare da sola.”. La richiesta di maggiore indipendenza, però, a volte viene interrotta con simpatiche e irriverenti richieste: “A volte, vengo sfruttato biecamente per lo shopping. Mi dice: ‘Papino, papino, vieni, andiamo a fare un giro insieme’. So che c’è sempre il trucco, ma è così bello quando andiamo in vespa insieme, e lei mi abbraccia…“.

