Pelle secca dopo il sole? | Le creme non bastano: prova 2 ingredienti e tornerà morbida e splendente

Dopo il sole la tua pelle si è seccata e ha perso idratazione? Corri ai ripari e usa questi due ingredienti per rigenerarla immediatamente.

Le vacanze estive stanno per terminare e la pelle secca sul nostro corpo ci fa parecchio arrabbiare. Con soli due ingredienti potremmo risolvere questo problema e risanare la nostra pelle.

Le vacanze tra sole e mare sono meravigliose, ma lasciano il segno. Anche se non abbiamo smesso di prenderci cura della nostra pelle e dei nostri capelli, all’improvviso ci ritroviamo con un problema importante di disidratazione. Come fare?

Al rientro a casa sicuramente correremo a metterci creme a volte anche spesso costose. La cura della pelle però parte dall’interno del nostro corpo e con un’idratazione di almeno due litri di acqua al giorno, abbiamo risolto metà del problema. Per quanto riguarda l’inestetismo della pelle secca e crepata potremmo usare due ingredienti. Vediamo insieme quali sono e come utilizzarli.

Pelle Secca: il rimedio ce l’hai già in casa

La pelle secca dopo la vacanza al mare è un problema che può affliggere sia uomini che donne. Il parterre femminile sicuramente ha più cura del proprio corpo e si accorge di questo inestetismo anche nel momento della depilazione.

L’acqua del mare con la sua salinità ha sicuramente danneggiato la nostra pelle e l’esposizione al sole ha contribuito a diminuirne l’idratazione. É questo il momento giusto per correre ai ripari e possiamo farlo comodamente a casa senza dover uscire a cercare creme costosissime che spesso si rivelano inutili.

Nella nostra dispensa sicuramente abbiamo l’olio di oliva, quello classico per condire e per cucinare. Va spalmato direttamente sulla pelle con un massaggio lieve, si può utilizzare anche sul viso e persino sui capelli! Le sue proprietà sono straordinarie e doneranno idratazione e lucentezza immediati.

Per aiutarci ancora di più potremo anche utilizzare le compresse di Olio di borragine che troveremo comodamente in qualsiasi farmacia o erboristeria. Con questi due ingredienti agiremo direttamente sulla pelle e dall’interno per risanare la nostra pelle dopo l’estate e addio pelle secca.

