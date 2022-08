Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 30 agosto al 4 settembre. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potreste avere delle grandi occasioni in questa settimana, poiché si presenteranno molti eventi ai quali potrete e dovrete partecipare con grande entusiasmo. Mostrate il meglio del vostro carattere se volete conoscere qualcuno che vi interessi. Le coppie otterranno grandi consensi da chi li osserverà, tuttavia non si può basare una relazione sul giudizio altrui, quindi bisognerà metterci del proprio per accrescere l’amore di entrambi. I single attraverseranno una fase molto entusiasmante, poiché scopriranno un lato più sbarazzino di loro stessi. Talvolta vi sognerà andare con i piedi di piombo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cercate di dimostrare agli altri che siete persone meritevoli di stima e di rispetto, poiché in questa settimana potreste perdere delle occasioni importanti per recuperare terreno con alcune vecchie fiamme del passato. Le coppie prenderanno per buoni alcuni consigli non richiesti da parte di genitori, amici e parenti, credendo di accettare un parere disinteressato. Tuttavia, non sempre le esperienze altrui possono essere paragonabili alle nostre, quindi bisognerebbe semplicemente viverle. I single dovranno prestare particolare attenzione a quei tipi di persone che si legano subito, anche quando non ce n’è motivo. Sicuramente ci si potrà scambiare delle affettuosità, ma senza pretendere chissà che cosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Scegliete con cura le persone che dovranno affrontare con voi questa settimana, poiché potreste non sopportare proprio tutti. Sarà importante avere affianco a se qualcuno di estremamente positivo che sappia gestire i vostri umori. Le coppie vivranno comunque dai momenti di grande felicità, proprio come avevano sperato da tempo. Finalmente le cose stanno migliorando e di molto. I single avranno molte speranze di conoscere perlomeno qualcuno che sia abbastanza divertente da valere una seconda uscita o una seconda occasione. Bisognerà non fermarsi solo all’ aspetto fisico.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cercate di non mostrare il lato più debole di voi poiché potrebbero sicuramente approfittarsi della vostra sensibilità, che non potrete tirare indietro in un secondo momento. Le coppie approfondiranno una conoscenza al di fuori della relazione. Questa non sarà pericolosa nella misura in cui il partner riuscirà a gestire gli eventi e a non essere troppo geloso. I Single non vorranno invece approfondire una conoscenza se prima non avranno ben chiari i propri sentimenti e quelli della persona che sta loro di fronte. È alquanto bizzarro porsi dei limiti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Forse non siete ancora riusciti a esprimere le vostre reali sensazioni nei confronti di una persona, la quale sta aspettando da tempo che poi vi decidiate a fare il primo passo. Le coppie attraverseranno un momento di sconforto, dovuto alle tantissime cose da fare e sistemare prima di riprendere la solita routine. Non bisognerà farsi cogliere ancora una volta impreparati. I single raggiungeranno piuttosto velocemente i propri obiettivi, specialmente dal punto di vista sentimentale, se di sentimenti si vuole parlare. Nel fine settimana tutto sarà più amplificato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non cercate appoggio laddove sapete di non poterlo trovare, anche perché è difficile in questo momento starvi dietro e riuscire a dare una giustificazione a tutto quello che fate. Le coppie dovranno invece cercare di andare d’accordo nonostante le enormi divergenze che stanno attraversando la relazione. Sarà importante farsi trovare coesi nel momento in cui ce ne sarà bisogno in settimana. I single invece si attarderanno dietro ad alcune persone meritevoli di interesse. Potrebbe nascere qualcosa di davvero unico se lo permetteranno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questo periodo non siete particolarmente propensi a mostrare i vostri sentimenti, nemmeno alle persone che lo meritano. Dovrete cambiare però registro nel momento in cui vorrete conquistare qualcuno che non vi conosce. Le coppie potrebbero avere qualche disguido burocratico o lavorativo, quindi bisognerà essere sempre l’uno vicino all’altro, per non far soffrire chi ha bisogno sempre di una mano. I single vorranno cercare l’anima gemella in luoghi che non hanno ancora mai esplorato. Sarà così che inizierà una nuova avventura nella quale si potrebbe anche trovare se stessi, oltre all’anima gemella.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ogni cosa a suo tempo. Non potete di certo pretendere in questa settimana che ci sia qualcuno disposto a seguirvi ad occhi chiusi, senza chiedervi che cosa stiate facendo e perché. Nessuno lo farebbe. Le coppie dovranno mitigare un pochino le proprie pretese reciproche, perché è questo che vi ha portato a questo punto. Basta richieste e recriminazioni, altrimenti potrebbe esplodere qualcosa. I single non hanno alcun motivo per credere alle fandonie di una persona, ma ne hanno tutto il diritto se si vogliono impelagare in qualcosa che non porterà nulla di buono. Basta esserne consapevoli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Forse ci sono delle accortezze che potreste adottare in questa settimana, per trattare con le persone della vostra famiglia o con coloro che amate. Spesso non le userete nemmeno, per questo potreste avere degli scontri molto accesi. Le coppie dovranno stare molto attente al comportamento del partner, perché anche un lieve cambiamento potrebbe dimostrare un distacco sospetto. Se invece li inciterete sempre a fare e a dare il meglio, tutto questo non accadrà. I single preferiranno persone di un certo calibro per testare il proprio fascino. Non è una scelta sempre saggia, ma talvolta si può anche rischiare per mettersi alla prova e per vivere nuove avventure.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Forse ci sono delle accortezze che potreste adottare in questa settimana, per trattare con le persone della vostra famiglia o con coloro che amate. Spesso non le userete nemmeno, per questo potreste avere degli scontri molto accesi. Le coppie dovranno stare molto attente al comportamento del partner, perché anche un lieve cambiamento potrebbe dimostrare un distacco sospetto. Se invece li inciterete sempre a fare e a dare il meglio, tutto questo non accadrà.I single preferiranno persone di un certo calibro per testare il proprio fascino. Non è una scelta sempre saggia, ma talvolta si può anche rischiare per mettersi alla prova e per vivere nuove avventure. Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cercate di aumentare i vostri sentimenti nei confronti delle persone che vi sono accanto in questa settimana, poiché se non ci riuscirete, saprete che dovrete prendere una nuova direzione nei loro confronti. Evidentemente quello che avete provato fino a questo momento, non era sufficiente. Le coppie attraverseranno giornate di grande coesione ma anche di grande indecisione, poiché dovranno fare i conti con un bilancio non sempre positivo. Talvolta le relazioni funzionano proprio come una azienda. I single attraverseranno invece una fase di giovinezza assoluta, quindi potranno divertirsi e conoscere tante persone senza dover necessariamente incontrarle ancora. Sarà una nuova fase di scoperta.

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su "Grazia" da Oroscopo.it

