“non-ho-un-ca**o-da-dire!”:-edoardo-tavassi-esasperato-dal-loro-comportamento,-una-replica-durissima

L’ex naufrago si è lasciato andare a un lungo sfogo. Edoardo Tavassi non ce la fa più e stavolta deve dire tutto: ecco cos’è successo

Fratello della più famosa Guendalina, Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi si è fatto conoscere e apprezzare per ogni suo lato caratteriale. Estremamente protettivo nei confronti della sorella, è in realtà un giocherellone e un amante degli scherzi, la vera anima della compagnia. Ironico ma capace di pungere quando è necessario, è stata la vera anima pulsante del reality show di Canale5, dal quale ha dovuto forzatamente ritirarsi per un infortunio.

Nelle ultime ore, però, l’ex naufrago si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. La situazione è probabilmente insostenibile, non ce la fa più: ora parla lui.

Edoardo Tavassi li striglia tutti

Dopo il ritiro forzato dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato alla propria vita e alla propria quotidianità. Dopo anni non facili a livello economico, il fratello di Guendalina ha ritrovato una rinnovata serenità e stabilità, anche grazie alla visibilità che gli ha donato l’Isola dei Famosi. Ex fidanzato di Diana del Bufalo, che oggi è una delle sue più grandi amiche, durante il reality sembrava avesse costruito un nascente amore con Mercedesz Henger, che però è poi crollato al primo alito di vento.

Nelle ultime settimane, Edoardo Tavassi è andato in viaggio a Londra per trovare uno dei suoi più grandi e recenti amici: Nicholas Vaporidis. I due si sono conosciuti in Honduras grazie all’Isola dei Famosi e, da quel momento, non si sono più separati. Molti fan della coppia di amici, addirittura, li vorrebbe insieme nella prossima edizione di Pechino Express: chissà che Costantino Della Gherardesca e la redazione considerino l’ipotesi.

Dopo i giorni di vacanza, l’ex naufrago è ritornato in Italia e si è concesso qualche giorno di totale relax, allontanandosi un po’ anche dai social. Immediatamente, però, si sono scatenate le ipotesi: cosa sarà successo? Perché non pubblica? Esasperato da questo continuo chiacchericcio, Edoardo Tavassi ha quindi fatto un video di sfogo, in cui dice tutta la verità. “Non è che se non faccio stories vuol dire che sono morto, vivo uguale ma non faccio le storie. È che non ho un ca**o da dire, sti giorni li ho passati su Netflix sul letto!“.

Il messaggio è quindi forte e chiaro, soprattutto verso i suoi follower: Edoardo Tavassi vuole più pace e, soprattutto, più tranquillità.

The post “Non ho un ca**o da dire!”: Edoardo Tavassi esasperato dal loro comportamento, una replica durissima appeared first on Ck12 Giornale.