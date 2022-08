“nella-fogna-delle-fogne!”:-terribile-confessione-di-ambra-angiolini,-l’episodio-che-ha-sconvolto-la-sua-vita

L’attrice Ambra Angiolini ha patito tantissimo dopo la rottura con il famoso ex-fidanzato: la crisi nera ha rischiato di divorarla.

La cantante e attrice capitolina Ambra Angiolini ha rappresentato l’icona per antonomasia degli anni ’90. Entrata nell’immaginario popolare grazie all’effervescente conduzione del format “Non è la RAI“, la loquace conduttrice ha in seguito riservato il suo talento al mondo della musica e del cinema.

Anche l’indimenticata hit “T’appartengo” resta negli annali della decade precedente al fatidico 2000: il brano è stato incensato inoltre da ben 8 Dischi di Platino e 1 Disco d’Oro. Nonostante la sua recente storia con Massimiliano Allegri le abbia riservato una parentesi di rumors legati ai presunti tradimenti operati dall’allenatore della Juventus, la ferita più profonda si è rivelata negli anni la rottura con il cantante Francesco Renga. La separazione ha avuto su di lei un impatto decisamente devastante: scopriamo come ha vissuto il fallimento della lunga relazione.

Ambra Angiolini su Francesco Renga: “Ho dovuto risorgere”

L’apprezzata cantante e attrice ha rivelato alle pagine di Vanity Fair i suoi trascorsi dopo l’annuncio della rottura con Francesco Renga. I due artisti hanno dato i natali ai due figli Francesco e Jolanda, e la separazione ha messo alla dura prova la resilienza di Ambra. La relazione, durata ben 16 anni, ha regalato la proiezione di un sogno romantico ai fan della coppia, e la cantante stessa ha faticato a rimettersi in carreggiata.

In riferimento alla chiacchierata rottura con Massimiliano Allegri, Ambra ha riferito: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco…”. La sofferta rottura ha avuto su di lei un effetto inizialmente distruttivo, come ricorda la showgirl: “Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme…”.

L’attrice ha riservato un ultimo affondo al suo più recente ex, suggerendo che il rapporto con Allegri non fosse minimamente paragonabile a quello con l’apprezzato cantante friulano. Ha infatti asserito: “Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione.”. Al momento Ambra Angiolini sembra aver recuperato la serenità, e ha infine concluso: “Il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto…”.

