Fagottini della COOP | Non consumate questo lotto: il rischio è alto

La colazione è per molti italiani il pasto principale. Ad oggi, sono sdoganate anche le versioni all’inglese e all’americana con bacon, uova e pane tostato. Per tanti, però, il risveglio è buono solo se ha l’aroma del caffè e il profumo del cornetto appena sfornato. Chi non ha l’opportunità di recarsi al bar ogni mattina, ricorre quindi alle brioche e ai fagottini pronti delle diverse marche: al cioccolato o alla marmellata, oggi ce n’è un’ampia scelta, che va incontro a ogni gusto ed esigenza.

Negli ultimi giorni, però, l’autorità competente ha ritirato dal mercato i fagottini al mirtillo del marchio COOP a causa di una presunta contaminazione: ecco cosa è successo.

Fagottini marchio COOP: rischio fisico

Se qualche anno fa la scelta dei cornetti e dei fagottini del supermercato non era molto ampia, oggi in realtà l’offerta è enorme. Innanzitutto, si trovano prodotti adatti a ogni esigenza, soprattutto in merito alle allergie: cornetti senza latte o per celiaci sono oggi trovabili in pressoché tutti i supermercati. Ampia scelta, poi, anche in merito alle farciture. La sola marmellata di albicocche è ormai un lontano ricordo: spazio quindi ai cornetti al miele, al cioccolato o alle marmellate dei gusti più vari.

Uno dei supermercati più frequentati in Italia è sicuramente la COOP. Sebbene venda molti prodotti di marca come Mulino Bianco o Ferrero, in realtà molti la scelgono proprio per i prodotti del suo marchio, considerati ottimi e a buon prezzo. La COOP ha anche una propria linea di biologico, chiamata Vivi Verde: questo la rende ancora più al passo con i tempi e capace di rispondere a tutte le esigenze.

Nelle ultime ore, però, la COOP sta vivendo un momento difficile. L’autorità competente, come segnalato anche sul sito del Ministero della Salute, ha ritirato tutti i “Fagottino cereali antichi con mirtillo” del marchio Coop a causa di una possibile contaminazione fisica: questo significa che, al loro interno, potrebbero esserci corpi estranei non meglio specificati. I lotti ritirati sono tutti quelli emessi prima del 26 agosto, per cui si parla di una grande mole di prodotti.

Nel caso in cui si avesse comprato il prodotto, ci si deve recare presso il punto vendita. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero verde 800000003 oppure scrivere una e-mail a filo.diretto@alleanza3-0-coop.it.

