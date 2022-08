Carmen Di Pietro, il racconto | “Si è spento a poco a poco”: un penoso fallimento

La soubrette Carmen Di Pietro ha una lunga carriera alle spalle, nonché molte vicissitudini amorose: ecco il bilancio dopo l’ultima love-story.

La showgirl ed ex modella Carmen Di Pietro ha iniziato a calcare le scene televisive sin dagli ormai remoti anni ’90, dopo aver conquistato le passerelle più prestigiose di tutta Europa. Ultimamente tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione con il figlio Alessandro a “L’Isola dei Famosi”, l’esplosiva Carmen ha conquistato anche le generazioni di spettatori più giovani.

L’innata simpatia e i suoi siparietti – talvolta volutamente caricaturali – hanno divertito il pubblico e arricchito il format di Ilary Blasi, consacrandola definitivamente come uno dei personaggi televisivi più amati. Nonostante si proponga spesso come femme fatale svampita e istrionica, Carmen Di Pietro predilige gli uomini di raffinata intelligenza. La showgirl è stata infatti legata in matrimonio al celebre giornalista RAI Sandro Paternostro, pietra miliare della pubblica emittente.

La relazione si è protratta fino alla scomparsa del marito, di età molto avanzata rispetto alla giovane consorte. Carmen Di Pietro ha infine ritrovato la serenità accanto al personal trainer Giuseppe Iannoni, condividendo con lui ben 16 anni di percorso assieme. All’improvviso, nonostante la nascita dei due figli Alessandro e Carmelina, la relazione tra i due si è arenata, e al momento Carmen si dichiara “single e felice“. Quali sono i retroscena circa la chiacchierata rottura?

Carmen Di Pietro si espone sulla fine della sua favola con Giuseppe Iannoni

La soubrette durante lo show di Canale 5 ha esplicitato il suo legame profondo e indissolubile con Alessandro e Carmelina, divertendo gli spettatori con i suoi atteggiamenti da “mamma chioccia”. Memorabili i suoi istinti protettivi nei confronti del figlio maggiore, costantemente rimbeccato e assillato dai dettami materni.

Entrambi i figli sono il frutto dell’amore con Giuseppe Iannoni, matrimonio infine naufragato dopo 16 anni di relazione. Nel 2017, infatti, Carmen Di Pietro ha ufficializzato la fine del rapporto, chiarendo le ragioni della drastica scelta. Al rotocalco “Nuovo” aveva infatti rivelato: “Non ci amiamo più… Semplicemente si è spento a poco a poco il sentimento“.

La showgirl ha inoltre argomentato: “Mio marito era sempre via per lavoro, ci vedevamo solo nel fine settimana e la distanza fisica ci ha divisi anche sul piano emotivo. Dicono che la lontananza faccia bene all’amore, ma per noi è stato il contrario…“. Carmen e Giuseppe, nonostante la rottura, hanno cercato di tutelare in ogni modo i figli, al tempo ancora in tenera età. La soubrette ha raccontato: “Ho spiegato a tutti e due la situazione con grande delicatezza e loro, che per l’età che hanno sono maturi e responsabili, hanno capito benissimo. Alessandro, il maggiore, mi ha detto: ‘Per me restate sempre mamma e papà’. Ed è questo ciò che conta…“.

