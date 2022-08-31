Россиян-предупредили-о-новой-уловке-мошенников

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно зачислить на карту другого банка, убедился корреспондент РИА Новости. О том, что это были мошенники, агентству подтвердили в Сбербанке, а эксперт глава фонда “За права заемщиков”, директор платформы “Мошеловка” Евгения Лазарева указала, что злоумышленники постоянно корректируют свои скрипты и легенды, чтобы похитить деньги.