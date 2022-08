Totti può asfaltare Ilary Blasi in tribunale: che avvocato schiera contro la ex

Dal gossip allo showbiz: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non finisce solo sui giornali, ma anche in Tribunale. Carte bollate e avvocati. Stavolta, sembra che l’ex capitano della Roma abbia scelto un vero big del Foro. «Ha chiamato Annamaria Bernardini De Pace», tuona il sito Leggo. Potrebbe essere proprio questo il vero asso nella manica dell’ex Capitano. L’indiscrezione spunta sul settimanale Novella2000. Pare che l’ex capitano giallorosso voglia ottenere una separazione consensual (lui e Ilary, lo ricordiamo, hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel).

Il settimanale diretto da Roberto Alessi, ricostruisce un po’ tutta la vicenda. La Bernardini de Pace ”potrebbe chiedere che la casa di famiglia, la villa dell’Eur da 25 stanze, resti ai figli e che siano i genitori ad alternarsi con loro”, si legge tra le colonne del settimanale. E poi il direttore fa sapere: «Conosco la Bernardini da tanti anni, è rintanata a lavorare nella sua casa di Monte Marcello, dove misteriosamente, però, il suo telefono “non prende”, mi dicono. Ha assistito molti personaggi tra cui Romina Power nel divorzio con Al Bano Carrisi, Andrea Jonasson dopo l’abbandono di Giorgio Strehler, Katia Ricciarelli dopo la rottura con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti nella separazione da Michelle Hunziker e penso che cercherà di proporre una separazione consensuale, come detto, la meno dolorosa per tutti».

Ma non ci sarà solo la Bernardini de Pace, nella separazione compaiono anche Antonio Conte per Francesco Totti e Alessandro Simeone per Ilary Blasi. Due grandi avvocati. Che lavoreranno abbastanza.