Test | Trova il grappolo d’uva diverso da tutti: solo il 5% ci riesce

Solo il 5% riesce a trovare il grappolo d’uva differente. Prova a risolvere il test in 7 secondi ed entrerai nella categoria campioni.

I Test Aguzza la Vista possono essere di moltissimi tipi e questo dei grappoli d’uva è davvero il più difficile in cui potresti imbatterti. Vediamo insieme se appartieni al 5% di persone che ce la fa a risolverlo in 7 secondi.

Alcune persone possono avere alcune difficoltà a risolvere i Test Aguzza la Vista ma per quale ragione? Magari ci sono troppe figure da osservare, oppure non si riesce a mettere a fuoco immediatamente i dettagli. Spesso e volentieri però i rompicapo sono abbastanza semplici e devono semplicemente distrarre le persone per qualche minuto.

Si tratta di individuare dettagli, piccole sfumature e differenze che sono quasi impercettibili. Quando abbiamo tanti oggetti in serie tutti uguali ma in posizione leggermente diversa, diventa assai complicato. Questo test è di livello alto, perciò concentrati e punta il countdown di 7 secondi. Osserva bene la figura in alto: qual è il grappolo d’uva diverso dagli altri?

La soluzione del test

Se sei al telefonino, probabilmente hai zoommato l’immagine per guardare i dettagli. Non era vietato, solo che questa operazione d’ingrandimento potrebbe averti fatto perdere secondi preziosi.

Come potrai vedere dalla figura di soluzione qui sopra, il grappolo d’uva diverso era quasi al centro dell’immagine. La differenza è negli acini, se ingrandisci l’immagini si nota perfettamente. Non era facile ma se ci sei riuscito, appartiene a quel 5 % che ce l’ha fatta in 7 secondi.

Non era per niente facile trovarlo ma era un giochetto divertente per vedere se in 7 secondi ce l’avresti fatta anche tu. Ti sei comunque messo alla prova e hai testato le tue abilità. Se vorrai potrai continuare a cimentarti con altri indovinelli e quiz per diventare ancora più veloce. Ora che sai la soluzione puoi proporre questo test agli amici e vedremo se loro saranno in grado di fare meglio di te!

