mite-con-youth4climate-alla-regional-climate-week-in-africa

Si apre oggi 29 agosto per chiudersi il 2 settembre la Regional Climate week organizzata a Libreville, in Gabon, dal Segretariato delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) in collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e Banca Mondiale. L’evento vedrà coinvolti governi, organizzazioni e società civile africana per rafforzare una risposta credibile e duratura al cambiamento climatico.

Per dare seguito alla mobilitazione di giovani promossa dal governo italiano con l’evento che si è tenuto a Milano, in occasione della Pre-COP26, dal 28 al 30 settembre dello scorso anno, che ha rappresentato l’opportunità per giovani da tutto il mondo per portare le proprie idee, partecipare ai dibattiti e attivarsi su questioni urgenti, Youth4Climate – spiega con una nota il MiTE – si è evoluta in un’iniziativa permanente, guidata dal Ministero della Transizione Ecologica e UNDP in collaborazione con Connect4Climate, UNFCCC e Youngo, “affinché il dialogo intergenerazionale non si interrompa più e con l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze, coinvolgere i giovani nei processi decisionali, favorire un programma di aiuti pubblico-privato, tra le proposte emerse a cui dare al più presto attuazione”.

© MiTE

La settimana regionale sul clima africana fornirà una piattaforma per i rappresentanti dei governi nazionali e subnazionali, delle città, del settore privato, delle istituzioni finanziarie e della società civile per discutere insieme le opportunità per ricostruire meglio dalla pandemia di Covid-19, identificando le opportunità per implementare misure ambiziose per ridurre emissioni di gas serra e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici.

In questo contesto il Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con il segretariato UNFCCC, nell’ambito dell’iniziativa Youth4Climate, avvierà con i giovani della regione un dialogo per la definizione di un nuovo programma di capacity building intitolato “Capacity4Youth” che è volto a sviluppare nuove attività per rafforzare le capacità dei giovani migliorando la loro partecipazione ai processi di cambiamento climatico e che verrà presentato ufficialmente a New York in occasione dell’edizione Youth4Climate 2022.

I 5 giorni della settimana africana saranno caratterizzate da una serie di sessioni tematiche, workshop e tavole rotonde per creare insieme ai ragazzi un percorso di sviluppo delle loro conoscenze tenendo conto di quanto da loro stessi rappresentato lo scorso anno nello Youth4Climate Manifesto.

